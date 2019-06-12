Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций

Компания Huawei перенесла запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Information.

Новая модель должна была быть представлена публике на выставке CES Asia 2019 в Шанхае уже на этой неделе. Как пояснили журналистам представители компании, такое решение было принято из-за недавно введенных американских санкций.Ранее министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Сотрудничество с китайской корпорацией прекращают Google, Intel, Broadcom и другие IT-гиганты.В линейке Matebook как раз использовались процессоры Intel и операционная система Windows. Таким образом, ноутбук стал первым продуктом Huawei, который не сможет выйти на рынок из-за санкций.

В Huawei действия американских властей неоднократно назвали опасным прецедентом. Как пояснял главный специалист по правовым вопросам компании Сун Люпин, использование США всех возможных инструментов и государственной мощи для подавления Huawei означает, что подобное может случиться с любой отраслью или предприятием.