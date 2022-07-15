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Какова ситуация на рынке жилья столицы в настоящее время?

Какова ситуация на рынке жилья столицы в настоящее время? Изменения на рынке жилья во многих случаях носит сезонный характер. В качестве примера можно привести летние месяцы, когда студенты из регионов разъезжаются по своим домам, многие жители уезжают отдыхать. Эксперты оценивают ситуацию по-разному.
Бизнес
15 июля 2022 г. 12:04
Какова ситуация на рынке жилья столицы в настоящее время?

Изменения на рынке жилья во многих случаях носят сезонный характер. В качестве примера можно привести летние месяцы, когда студенты из регионов разъезжаются по своим домам, многие жители уезжают отдыхать. Эксперты оценивают ситуацию по-разному.

Исполнительный директор Ассоциации риэлторов Азербайджана Эльнур Азадов сообщил Report, что в летние месяцы, как обычно, на рынке аренды и продажи жилья в столице наблюдается стагнация. Обосновывая это мнение тем, что на отдых отправляются лица с высокой покупательной способностью, Э.Азадов также отметил, что в настоящее время на рынке аренды жилья активный спад: “И студенты, и большинство других граждан едут в регионы, в туристические зоны. Большая часть семей снимают дома с хорошими условиями".

По его словам, в настоящее время 20% фонда аренды жилья опустело: "Наблюдается небольшая скидка и в ценах. Цены на аренду квартир упали примерно до 40-50 манатов. Квартиры, которые раньше стоили 400 манатов, сейчас можно арендовать за 360 манатов".

Эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев также отметил, что из-за отъезда большинства студентов сейчас наблюдается застой, но, с другой стороны, большое количество абитуриентов поступает в высшие учебные заведения: "Их родители уже интересуются квартирами в аренду. Количество дешевых квартир ограничено. В конце августа найти дешевое жилье не удастся. В районах, прилегающих к центру, были дешевые частные дома, в которых останавливалось больше студентов. Большая часть этих домов уже снесена. Поэтому и студенты, и другие граждане вынуждены искать жилье на окраине города, в Хырдалане, Абшеронском районе".

Эксперт по недвижимости Рамиль Османлы считает, что рынок аренды жилья в целом стабилен: “Мы можем наблюдать рост цен на аренду дачных домов. Это будет актуально до середины следующего месяца. Тогда цены стабилизируются и пойдут вниз. А в операциях по купле-продаже с прошлого года отмечается активность. В апреле-мае цены начали стремительно расти. Рост цен чаще наблюдается на первичном рынке, в новостройках. Причиной этому являются такие факторы, как подорожание строительных материалов, рост стоимости инфраструктурных проектов. А в старых зданиях цены относительно стабильны".

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