Какова ситуация на рынке строительных материалов Азербайджана?

Ежегодно с приходом весны активность на рынке стройматериалов возрастает, поскольку многие граждане приступают к строительству домов либо ремонтным работам. Все это, безусловно, влияет на цены стройматериалов.

Ежегодно с приходом весны активность на рынке стройматериалов возрастает, поскольку многие граждане приступают к строительству домов либо ремонтным работам. Все это, безусловно, влияет на цены стройматериалов.

Report обсудил ситуацию на рынке строительных материалов с экспертами по рынку недвижимости.

Эксперт Рамиль Гасымзаде отметил, что среди строительных материалов заметно возросла цена на древесину: "Один кубический метр древесины подорожал до 350 манатов. Однако в январе на рынке пиломатериалов наблюдалось снижение цен. Цена падала до 320 манатов, но с конца марта она вновь возросла до 350 манатов".

По словам эксперта, цена на арматуру также выросла на 5%: "Это связано с усилением контроля над предприятиями, производящими арматуру, после разрушительного землетрясения в Турции. Раньше компании использовали изделия из железа низкого качества, теперь не могут этого делать. В конечном итоге цены немного выросли. Цены на цемент и гипсокартон оставались стабильными. Вероятно, с этого месяца строительные работы расширятся, а цены возрастут".

Исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана Эльнур Азадов сказал, что на рынке строительных материалов пока не наблюдается роста цен, что связано со снижением спроса: "После землетрясения в Турции в Азербайджане снизился интерес к новостройкам, параллельно снизились продажи жилья строительными компаниями, а также спрос на рынке стройматериалов. Поэтому цены остаются стабильными. Предприятия, осуществляющие массовые продажи, даже предоставляют специальные скидки, чтобы продать товары. Покупки древесины, в частности, фанеры, сократились. В результате древесину можно купить на 10% дешевле, чем раньше. Цены на такие материалы, как гравий, кирпич, камень, также снизились на 3-5%".