Какое жилье в Баку трудно продать?

При изучении рынка недвижимости всплывают довольно примечательные нюансы. Почему при отсутствии разницы в цене люди среди тысяч выставленных на продажу квартир выбирают ту или иную, чем обусловлен их выбор, что побуждает их к приобретению? Какое жилье в А

При изучении рынка недвижимости всплывают довольно примечательные нюансы. Почему при отсутствии разницы в цене люди среди тысяч выставленных на продажу квартир выбирают ту или иную, чем обусловлен их выбор, что побуждает их к приобретению? Какое жилье в Азербайджане трудно продать? В чем состоят препоны?

Как сказал Report эксперт по недвижимости Эльнур Асадов, дома без надлежащих документов продать довольно трудно.

"Около полумиллиона домов в окрестностях Баку, на территориях Абшерона, Сумгайыта, Хырдалана не имеют документов. Их продать очень трудно. На втором месте дома, построенные более 10 лет назад, но так и не прошедшие государственную регистрацию, и не принятые в эксплуатацию. На третьем месте в этом списке - дома, находящиеся в аварийном состоянии. Четвертая причина кроется в спросе", - отметил эксперт.

По его словам, еще одна трудность обусловлена местом расположения жилья. В районах, где чрезмерно много выставленных на продажу квартир, трудно сбыть жилье. Это касается крупных жилых комплексов, где высока конкуренция: “В этих комплексах много продавцов жилья. Там довольно высокая конкуренция. В качестве примера можно привести Масазыр и Хырдалан”.

Еще одна проблема, по мнению эксперта, заключается в планировке квартиры.

“Бывают случаи, что двухкомнатный дом по площади составляет 120-130 кв.м. Покупатель резонно полагает, что лучше купить трехкомнатное жилье с такой квадратурой. А порой виллы строятся на совершенно неприглядной территории”, - сказал Эльнур Асадов.

Эксперт отметил, что трудности с продажей относятся и к загородным домам: "Зимой очень сложно продать дома, расположенные на берегу моря. Но после апреля-мая начинается сезон загородных домов".

Эксперт по недвижимости Рамиль Гасымзаде разделяет мнение о том, что дома без документов продать гораздо сложнее.

"Продавец вкладывает в дом 100 тысяч манатов, но в соответствии с реальной рыночной ценой порой не может продать по желаемой цене. Основной фактор, влияющий на стоимость жилья, связан с местом его расположения и отсутствием коммуникаций. К сожалению, во многих поселках в пригороде Баку все еще имеются проблемы с канализацией”, - отметил эксперт.

Еще одна трудность, возникающая в процессе продажи квартир, связана с их удаленностью от метро.



Эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев считает, что в зависимости от продажи недвижимость можно условно подразделить на несколько категорий.

"Одна из них - продаваемое имущество, приносящее доход. Другая - мертвый капитал. Так, например, в многоэтажных, пятиэтажных и девятиэтажных зданиях очень сложно продать квартиры на последних этажах и угловые квартиры. Их цена на 15-20% ниже рыночной. Так же обстоят дела и с домами в дворовой системе”, - считает эксперт.

По мнению специалиста, на желание клиента приобрести ту или иную квартиру также влияют обстоятельства. Так, например, люди отказываются покупать дом, где произошло убийство или трагическая смерть. Но таких случаев, к счастью, немного.