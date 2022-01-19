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Какие внутренние факторы тормозят работу карго-компаний в Азербайджане?

Какие внутренние факторы тормозят работу карго-компаний в Азербайджане? Рост числа компаний-перевозчиков создает высокую конкурентную среду на рынке перевозок. Влияет ли этот рост на качество предоставляемых компаниями услуг, и от каких факторов они зависят?
Бизнес
19 января 2022 г. 18:04
Какие внутренние факторы тормозят работу карго-компаний в Азербайджане?

Рост числа компаний-перевозчиков создает высокую конкурентную среду на рынке перевозок. Влияет ли этот рост на качество предоставляемых компаниями услуг, и от каких факторов они зависят?

Специалист в этой области Улькер Мамедова рассказала Report, что на этом рынке нет высокой прибыли.

По ее словам, в настоящее время у карго-компаний нет проблем: "Определенные проблемы возникают обычно во время крупных скидок, например, после “Черной пятницы”. Также резкое падение курса турецкой лиры сказалось на количестве заказов из Турции. В результате возникли определенные проблемы".

Эксперт по логистике Руслан Имангулиев также считает, что пандемия поспособствовала расширению деятельности карго-компаний: "Быстрый рост компаний-перевозчиков больше зависит от высокого спроса, чем от прибыльности отрасли. Так, закрытие крупных торговых предприятий во время пандемии подтолкнуло людей к онлайн-торговле.

Если до пандемии в этой сфере действовало несколько компаний, то сейчас их число исчисляется десятками. Их деятельность также регулируется законодательством. Но параллельно с развитием возникают и определенные проблемы. Самая большая из них связана с доставкой внутри страны. В таких городах как Баку, Сумгайыт и Гянджа проблем не возникает, в отличие от регионов. При этом в качестве выхода можно предложить сотрудничество частных структур с государством.

Например, компания для доставки из столицы в отдаленное село может воспользоваться услугами “Азерпочт”. Сегодня для сотрудничества любой компании с “Азерпочт” необходима правовая база. Здесь речь идет не только о логистике товаров, но и денежной и информационной логистике. И здесь не все зависит от частного сектора”.

Имангулиев считает, что проблемы с внутренней логистикой больше влияют на скорость работы: "К примеру, у почтальонов возникают проблемы с поиском точных адресов, которые не указываются на домах. Если эти проблемы не будут решены, нельзя ждать многого от компаний".

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Версия на азербайджанском языке ФотоKarqo şirkətlərinin işini ləngidən daxili amillər

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