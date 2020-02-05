Азербайджан в случае перебоев может частично заместить поставки чеснока из Китая в Россию

Российские торговые сети не испытывают дефицита чеснока, в случае перебоев с поставками из-за распространения коронавируса нового типа в Китае его поставки могут быть заменены импортом из других стран.

Как передает Report, такую точку зрения ТАСС высказал глава Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

"На данный момент в торговых сетях дефицита чеснока из-за коронавируса нет. Поставки идут в штатном режиме стабильными партиями. В случае полного прекращения поставок китайского чеснока на российский рынок, выпадающие объемы торговые операторы будут стараться заменить поставками из других стран", - сообщил он.

По словам Вострикова, чеснок, который продается в России, на 90% импортный, а российские производители пока обеспечивают только порядка 10% отечественного рынка чеснока. "Крупнейшим поставщиком чеснока в Россию является Китай. Объем поставок данного вида продукции по итогам 11 месяцев 2019 года превысил 33,7 тысяч тонн и 47,9 млн долларов США соответственно. На втором месте по импорту чеснока находится Иран (6,7 тысяч тонн и 9,9 млн долларов США соответственно), на третьем - Египет (4,7 тысяч тонн и 6,8 млн долларов США)", - пояснил он.

Средняя цена на чеснок в рознице, отметил глава Руспродсоюза, сегодня стабильна и составляет порядка 230 рублей за кг. "Такая динамика сопоставима со средним показателем прошлого года", - отметил эксперт.

Краткосрочная приостановка поставок не приведет к дефициту, считает генеральный директор агрохолдинга "АФГ Националь" Юрий Белов. "Некоторые запасы чеснока в России есть, хранится он хорошо, поэтому краткосрочную приостановку поставок из Китая (до квартала) страна переживет нормально. Частично заменить китайский чеснок могут Иран, Египет, Узбекистан и Азербайджан, которые в 2019 году нарастили свою долю в общем объеме импорта. К тому же в последние годы интерес к чесноку появился у российских сельхозпроизводителей", - пояснил ТАСС Белов.

Ранее представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Metro, "Ашана" и "Ленты" в разговоре с ТАСС отметили, что не ожидают дефицита чеснока в случае появления ограничений на поставки из Китая, а также надеются заместить возможные выпадающие объемы как поставками из других стран, так и за счет российских аграриев. В "Магните", импортирующем чеснок преимущественно из Китая, также отметили, что "компания будет искать возможности заместить китайский чеснок продукцией из других стран". Ретейлер "О'кей" сообщил, что не осуществляет прямой импорт овощей и фруктов из Китая (поставки продукции этой категории производятся из Турции, Египта, Израиля, Эквадора, Аргентины и других стран).