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Какие сферы привлекательны в период пандемии для инвестиций?

Какие сферы привлекательны в период пандемии для инвестиций? поскольку пандемия не идет на спад, стоит обратить внимание на компании из этих секторов
Бизнес
31 октября 2020 г. 11:19
Какие сферы привлекательны в период пандемии для инвестиций?

Пандемия полностью изменила потребительское поведение, что привело к росту таких направлений как маркетплейсы, онлайн-продажи, доставка товаров, сфера компьютерных игр и различных приложений, безналичные расчеты и т.д.

Как передает Report, об этом сообщает "Инвест-Форсайт" со ссылкой на руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.

Он считает, что поскольку пандемия не идет на спад, стоит обратить внимание на компании из этих секторов.

Также растут телеком-компании, сервисы по дезинфекции помещений и общественных пространств. Разумеется, привлекательными становятся активы сферы фармацевтики. Здесь многое будет зависеть от того, кто первый произведет вакцину от коронавируса, которая пойдет в массовое производство.

В долгосрочной перспективе стоит делать ставку на организации, занятые в цифровой трансформации экономики, компании в секторе биомодификаций, в отрасли продления активной жизни и долголетия, а также занятые в производстве робототехники, считает аналитик.

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