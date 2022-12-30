Какие продукты больше всего подорожали на рынках перед праздниками?

В преддверии нового года на рынках наблюдается рост цен на фоне роста спроса на продукты, занимающие основное место в потребительской корзине населения.

В преддверии нового года на рынках наблюдается рост цен на фоне роста спроса на продукты, занимающие основное место в потребительской корзине населения.

Эксперт-экономист Рашад Гасанов сообщил Report, что на рынках в основном выросли цены на сельскохозяйственную, кондитерскую, пиротехническую, подарочную продукцию и предметы декора, которые ассоциируются с Новым годом.

Эксперт отметил, что это естественный принцип рынка:

”В преддверии праздников на короткое время спрос резко возрастает, предприниматели, естественно, стремятся повысить свою прибыль, пользуясь повышением цен".

Председатель Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов отметил, что каждый год в преддверии Нового года происходит рост цен из-за роста спроса:

"Предприниматели пользуются повышенным спросом перед праздниками и намеренно повышают цены. В некоторых случаях на рынках, граждан обманывают даже там, где продажи автоматизированы. Например, в чеке пробивается товар, который гражданин не покупал. В целом до Нового года цены на продукцию выросли примерно на 20%”.

Э.Гусейнов подчеркнул, что в преддверии праздника выросли цены на большое количество продуктов питания:

"Чаще всего наблюдается рост цен на продукты, которые требуются для новогоднего стола - рис, масло, рыбу, мясо. Предприниматели привлекают нас с помощью рекламы, а затем, после того как сформируется спрос, они повышают цены”.