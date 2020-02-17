Менеджер Louis Vuitton проговорилась о сговоре люксовых производителей

Представители люксовой индустрии, среди которых Louis Vuitton, Gucci и Saks, обвиняются в сговоре и нарушении антимонопольного законодательства США.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщает Bloomberg. В федеральный суд Нью-Йорка был подан иск от лица трех кандидатов на должности продавцов в магазинах люксовых ритейлеров.

Поводом для иска стал ответ сотрудницы отдела кадров Louis Vuitton одному из истцов, который пытался стать менеджером по продажам в одном из магазинов в компании. В электронном письме сотрудница компании заявила, что соискателю было отказано в должности из-за наличия соглашения между люксовыми производителями. «К сожалению, у нас есть соглашение с Saks о том, что мы не можем нанимать к себе на работу их бывших сотрудников и должны выждать шесть месяцев, прежде чем сделать это. У нас строгие инструкции, которым мы обязаны следовать. Простите».

Истцы уверены, что такая договоренность между компаниями нарушает антимонопольное законодательство США, ограничивая возможности соискателей на заработок.