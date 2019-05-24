Компании, которые приостановили сотрудничество с Huawei

15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим ЧП для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. Министерство торговли США с 17 мая внесло китайскую компанию Huawei и связанные с ней юрлица в свой черный список из-за угрозы нацбезопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, впоследствии с Huawei приостановили сотрудничество некоторые компании, в числе которых: