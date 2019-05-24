Компании, которые приостановили сотрудничество с Huawei

15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим ЧП для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. Министерство торговли США с 17 мая внесло китайскую компанию Huawei и связанные с ней юрлица в свой черный список из-за угрозы нацбезопасности.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, впоследствии с Huawei приостановили сотрудничество некоторые компании, в числе которых:
- Google. Китайская компания лишится доступа к технологиям и программному обеспечению Google, за исключением тех продуктов, которые предоставляются в открытом доступе. Так, Huawei потеряет доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android.
- Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Компании заморозили поставки Huawei своих разработок и программного обеспечения.
- Panasonic. Японский электротехнический концерн прекратил те сделки с китайской компанией, которые запрещены администрацией США.
- Miсrosoft удалила с сайта своего облачного сервиса для обработки данных Azure Stack упоминание о продуктах Huawei, сообщило Bloomberg. При этом в компании отказались прокомментировать слухи о возможном отзыве у Huawei лицензии на использование операционной системы Windows. Кроме того, Microsoft может прекратить сотрудничество с Huawei в сегментах потребительской электроники и b2b-решений, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
- Британское подразделение сотового оператора Vodafone. Компания перестает принимать предзаказы на китайские смартфоны Huawei 5G из-за неопределенности относительно долгосрочной поддержки программного обеспечения на этих телефонах.
- Японские корпорации мобильной связи SoftBank и KDDI, а также сотовый оператор NTT. В этих компаниях отложили начало продаж новых моделей смартфонов Huawei.
- Amazon Japan (японское подразделение интернет-ретейлера) приостановило продажу продукции китайской компании, сообщило Kyodo. Речь идет о смартфонах, ноутбуках, планшетных компьютерах и т. д.
- Корпорация ARM потребовала от сотрудников прервать с Huawei и ее дочерними компаниями все действующие контакты, а также прекратить оказание технической поддержки и свернуть все невыполненные обязательства, сообщила вещательная корпорация Би-би-си.
Economic DepartmentАвтор новости