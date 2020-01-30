Для инвестпроектов в Арктике введены льготы

Правительство России на заседании 30 января одобрило пакет законопроектов по развитию Арктики. Он предусматривает льготы для инвестиционных проектов в Арктике.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", документы подготовило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Цель этих законопроектов — создать в Арктике более благоприятные условий для частных инвестиций и создания новых рабочих мест и за счет этого повысить качество жизни на этих территориях.

По предложению Минвостокразвития, экономическая поддержка должна осуществляться на всей территории Арктической зоны. Льготы смогут получить только новые инвестиционные проекты. Максимальный размер этих льгот не должен превышать 25% от инвестиций. Минимальная сумма инвестиций — 10 млн руб (порядка 160,3 тысячи долларов).

Льготы будут распространяться на добычу углеводородного сырья на шельфе, добычу на континентальной части, производство сжиженного природного газа (СПГ) и прочие проекты.

Для работы в Арктике и на Дальнем Востоке предлагается создать государственную корпорацию «Росшельф».