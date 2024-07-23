Какие государственные органы регулируют цены на товары и услуги?

Политика государственного регулирования цен в Азербайджане направлена на обеспечение финансовой стабильности граждан и повышение социального благосостояния. Меры, предпринимаемые в этом направлении, играют важную роль в определении цен на ряд товаров и услуг в стране.
Политика регулирования цен, направленная на балансирование интересов как производителей, так и потребителей, осуществляется под контролем государства и под управлением соответствующих органов в Азербайджане, как и во многих других странах. Однако отсутствие достаточной информации о механизме работы органов, действующих в этой сфере в стране, а также о регулируемых товарах и услугах вызывает определенную путаницу у граждан. Это говорит о том, что в стране существует потребность в повышении осведомленности в вопросе регулирования цен со стороны государства.
"Report" провел исследование основных принципов политики регулирования цен в Азербайджане и роли госучреждений в реализации этого процесса.
Регулирование цен со стороны государства имеет стратегическую цель для общества и формирует государственную ценовую политику. В ряде стран мира, с целью регулирования цен на некоторые товары и услуги, действуют соответствующие структуры и институты. В Азербайджане государство регулирует цены на более чем 50 товаров и услуг. При определении цены на тот или иной товар и услугу, учитываются расходы производителя, а также фактор прибыли. В этом вопросе государство, реализуя экономическую политику, учитывает интересы и потребителя и производителя. Таким образом регулируются отношения между производителями и потребителями конкретной продукции и услуг.
В настоящее время в Азербайджане государственное регулирование цен в различных сферах осуществляют три органа:
• Кабинет министров
• Тарифный совет
• Министерство цифрового развития и транспорта
Кабинет министров регулирует цены на услуги в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, оплату за парковку автотранспортных средств, тарифы обязательного медицинского страхования, ветеринарные и фитосанитарные услуги, плату за пользование государственным жилищным фондом и другие вопросы.
Тарифный совет регулирует цены на бензин марки «Aİ-92», дизельное топливо, электроэнергию, природный газ, воду, теплоснабжение, экзамены по приему студентов и поступлению на государственную службу, а также определяет верхний предел цен на лекарственные препараты, прошедшие государственную регистрацию.
Министерство цифрового развития и транспорта регулирует цены на проезд в метро и автобусах, услуги телефонной связи, железнодорожные и морские транзитные перевозки, грузовые и пассажирские перевозки воздушным транспортом на территории страны и другие услуги.
Цены на бензин марки «Aİ-95», сжиженный природный газ, сжатый газ (CNG), кокс, тепловую энергию и теплоснабжение для категории «не население» являются свободными и регулируются на основе спроса и предложения.
Согласно
Учитывая прогрессивный международный опыт и социально-экономическую политику государства, продолжаются мероприятия, направленные на совершенствование государственного регулирования в сферах применения регулируемых цен.
Подробная информация о товарах и услугах, регулируемых вышеупомянутыми органами, представлена в таблице:
|
№
|
Список товаров и услуг с регулируемыми ценами
|
Регулирующий орган
|
1.
|
Платы, связанные с использованием государственного жилищного фонда (аренда, содержание и др)
|
Кабинет министров
|
2.
|
Плата за пользование в жилых домах лифтами, индивидуальными гаражами и нежилыми помещениями, относящимися к Государственному жилищному фонду
|
Кабинет министров
|
3.
|
Разрешение на охоту на водных и лесных животных
|
Кабинет министров
|
4.
|
Обучение кадров на платной основе
|
Кабинет министров
|
5.
|
Включение банков и других кредитных организаций в реестр Государственного таможенного комитета
|
Кабинет министров
|
6.
|
Ежегодный сбор, уплачиваемый Агентству интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики управляющими организациями за управление правами собственности на коллективной основе
|
Кабинет министров
|
7.
|
Плата за выдачу идентификационных номеров международного стандарта
|
Кабинет министров
|
8.
|
Плата за получение контрольной марки
|
Кабинет министров
|
9.
|
Плата за использование в коммерческих целях образцов азербайджанского фольклора за пределами Азербайджанской Республики юридическими и физическими лицами иностранных государств
|
Кабинет министров
|
10.
|
Аккредитация органов по оценке соответствия при передаче единиц величин из первичных государственных эталонов единиц величин
|
Кабинет министров
|
11.
|
Таможенная экспертиза, досмотр и оформление товаров по инициативе декларанта, лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров или их представителей
|
Кабинет министров
|
12.
|
Фитосанитарные мероприятия и услуги
|
Кабинет министров
|
13.
|
Ветеринарные услуги и меры контроля
|
Кабинет министров
|
14.
|
Услуги в сферах строительства, архитектуры и градостроения
|
Кабинет министров
|
15.
|
Оплата за парковки транспортных средств
|
Кабинет министров
|
16.
|
Тарифы на медицинские услуги, входящие в базовый пакет обязательного медицинского страхования
|
Кабинет министров
|
17.
|
Услуги по строительству и содержанию государственных дорог
|
Кабинет министров
|
18.
|
Государственные лабораторные услуги (предоставляются Государственным таможенным комитетом, Агентством пищевой безопасности, Министерством сельского хозяйства)
|
Кабинет министров
|
19.
|
Базовые услуги в сфере природных ресурсов, проведение геологических и экологических экспертиз, предоставление документов и информации (за исключением гидрометеорологии и лесного хозяйства)
|
Кабинет министров
|
20.
|
Базовые услуги в сфере лесного хозяйства (стоимость аренды лесных участков, цены на выкорчевывание основных лесных и кустарниковых пород)
|
Кабинет министров
|
21.
|
Гидрометеорологические услуги
|
Кабинет министров
|
22.
|
Электроэнергия
|
Тарифный совет
|
23.
|
Водоснабжение и слив сточных вод
|
Тарифный совет
|
24.
|
Транспортировка природного газа по трубопроводам, оптовая и розничная продажа
|
Тарифный совет
|
25.
|
Тепловая энергия и теплоснабжение
|
Для категории «Население» осуществляется со стороны ОАО «Azəristiliktəchizat»
|
Тарифный совет
|
26.
|
Базовые услуги в сфере мелиорации и водного хозяйства
|
Тарифный совет
|
27.
|
Транспортировка и утилизация бытовых отходов
|
Тарифный совет
|
28.
|
Услуги по подключению объектов строительства к линиям электро-, газо- и водоснабжения
|
Тарифный совет
|
29.
|
Сырая нефть, бензин марки «Aİ-92», дизельное топливо и битум
|
Тарифный совет
|
30.
|
Централизованное проведение вступительных экзаменов для приема студентов
|
Тарифный совет
|
31.
|
Участие в тестовых экзаменах и собеседованиях при приеме на государственную службу
|
Тарифный совет
|
32.
|
Услуги специальной связи
|
Тарифный совет
|
33.
|
Услуги Государственной дорожной полиции по эвакуации, парковке и сопровождению
|
Тарифный совет
|
34.
|
Сумма оплаты проезда транспортных средств по платным автомагистралям
|
Тарифный совет
|
35.
|
Услуги, связанные с кадастром, регистрацией и технической инвентаризацией недвижимости и земельных участков
|
Тарифный совет
|
36.
|
Тарифные ставки за использование геодезических и картографических материалов и данных
|
Тарифный совет
|
37.
|
Услуги по экспертизе лекарственных средств, прошедших государственную регистрацию
|
Тарифный совет
|
38.
|
Экспертиза по определению страны происхождения товара
|
Тарифный совет
|
39.
|
Карта медицинского обследования
|
Тарифный совет
|
40.
|
Услуги по обеспечению безопасности мореплавания
|
Министерство цифрового развития и транспорта
|
41.
|
Пассажироперевозки на метрополитене
|
Министерство цифрового развития и транспорта
|
42.
|
Пассажироперевозки городским общественным транспортом
|
Министерство цифрового развития и транспорта
|
43.
|
Междугородние пассажироперевозки общественным транспортом
|
Министерство цифрового развития и транспорта
|
44.
|
Использование радиочастот, эксплуатация и контроль высокочастотных устройств
|
Министерство цифрового развития и транспорта
|
45.
|
Обслуживание радио- и телевизионных передающих станций
|
Министерство цифрового развития и транспорта
|
46.
|
Услуги электрической, почтовой и телеграфной связи общего пользования
|
Министерство цифрового развития и транспорта
|
47.
|
Услуги международной, междугородней, внутригородской и региональной телефонной связи и др.
|
Министерство цифрового развития и транспорта
|
48.
|
Портовые услуги (эксплуатация портовых сооружений и грузоперевалка)
|
Министерство цифрового развития и транспорта
|
49.
|
Грузовые и пассажирские перевозки государственными морскими судами на территории республики по Каспийскому морю
|
Министерство цифрового развития и транспорта
|
50.
|
Перевозка транзитных грузов железнодорожным и морским транспортом, эксплуатация портовых сооружений, связанных с транзитными грузами, грузоперевалка морскими терминалами и оказание других услуг в морских портах, а также оказание транспортно-экспедиционное обслуживание этих услуг
|
Министерство цифрового развития и транспорта
|
51.
|
Услуги аэропорта, эксплуатация взлетно-посадочных полос и сооружений аэропорта, авиационное и аэронавигационное обслуживание воздушных судов, обеспечение авиационной безопасности, технические услуги, оказываемые воздушным судам в целях обеспечения безопасности полетов, услуги по перевозке грузов и пассажиров на территории республики
|
Министерство цифрового развития и транспорта