Какие государственные органы регулируют цены на товары и услуги?

Политика государственного регулирования цен в Азербайджане направлена на обеспечение финансовой стабильности граждан и повышение социального благосостояния. Меры, предпринимаемые в этом направлении, играют важную роль в определении цен на ряд товаров и ус

Политика государственного регулирования цен в Азербайджане направлена на обеспечение финансовой стабильности граждан и повышение социального благосостояния. Меры, предпринимаемые в этом направлении, играют важную роль в определении цен на ряд товаров и услуг в стране.

Политика регулирования цен, направленная на балансирование интересов как производителей, так и потребителей, осуществляется под контролем государства и под управлением соответствующих органов в Азербайджане, как и во многих других странах. Однако отсутствие достаточной информации о механизме работы органов, действующих в этой сфере в стране, а также о регулируемых товарах и услугах вызывает определенную путаницу у граждан. Это говорит о том, что в стране существует потребность в повышении осведомленности в вопросе регулирования цен со стороны государства.

"Report" провел исследование основных принципов политики регулирования цен в Азербайджане и роли госучреждений в реализации этого процесса.

Регулирование цен со стороны государства имеет стратегическую цель для общества и формирует государственную ценовую политику. В ряде стран мира, с целью регулирования цен на некоторые товары и услуги, действуют соответствующие структуры и институты. В Азербайджане государство регулирует цены на более чем 50 товаров и услуг. При определении цены на тот или иной товар и услугу, учитываются расходы производителя, а также фактор прибыли. В этом вопросе государство, реализуя экономическую политику, учитывает интересы и потребителя и производителя. Таким образом регулируются отношения между производителями и потребителями конкретной продукции и услуг.

В настоящее время в Азербайджане государственное регулирование цен в различных сферах осуществляют три органа:

• Кабинет министров

• Тарифный совет

• Министерство цифрового развития и транспорта

Кабинет министров регулирует цены на услуги в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, оплату за парковку автотранспортных средств, тарифы обязательного медицинского страхования, ветеринарные и фитосанитарные услуги, плату за пользование государственным жилищным фондом и другие вопросы.

Тарифный совет регулирует цены на бензин марки «Aİ-92», дизельное топливо, электроэнергию, природный газ, воду, теплоснабжение, экзамены по приему студентов и поступлению на государственную службу, а также определяет верхний предел цен на лекарственные препараты, прошедшие государственную регистрацию.

Министерство цифрового развития и транспорта регулирует цены на проезд в метро и автобусах, услуги телефонной связи, железнодорожные и морские транзитные перевозки, грузовые и пассажирские перевозки воздушным транспортом на территории страны и другие услуги.

Цены на бензин марки «Aİ-95», сжиженный природный газ, сжатый газ (CNG), кокс, тепловую энергию и теплоснабжение для категории «не население» являются свободными и регулируются на основе спроса и предложения.

Согласно указу Президента страны от 2 сентября 2023 года, полномочия по регулированию цен в сфере транспорта и связи передано от Тарифного совета Министерству цифрового развития и транспорта.

Учитывая прогрессивный международный опыт и социально-экономическую политику государства, продолжаются мероприятия, направленные на совершенствование государственного регулирования в сферах применения регулируемых цен.

Подробная информация о товарах и услугах, регулируемых вышеупомянутыми органами, представлена в таблице: