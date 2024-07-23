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Какие государственные органы регулируют цены на товары и услуги?

Какие государственные органы регулируют цены на товары и услуги? Политика государственного регулирования цен в Азербайджане направлена на обеспечение финансовой стабильности граждан и повышение социального благосостояния. Меры, предпринимаемые в этом направлении, играют важную роль в определении цен на ряд товаров и ус
Бизнес
23 июля 2024 г. 16:44
Какие государственные органы регулируют цены на товары и услуги?

Политика государственного регулирования цен в Азербайджане направлена на обеспечение финансовой стабильности граждан и повышение социального благосостояния. Меры, предпринимаемые в этом направлении, играют важную роль в определении цен на ряд товаров и услуг в стране.

Политика регулирования цен, направленная на балансирование интересов как производителей, так и потребителей, осуществляется под контролем государства и под управлением соответствующих органов в Азербайджане, как и во многих других странах. Однако отсутствие достаточной информации о механизме работы органов, действующих в этой сфере в стране, а также о регулируемых товарах и услугах вызывает определенную путаницу у граждан. Это говорит о том, что в стране существует потребность в повышении осведомленности в вопросе регулирования цен со стороны государства.

"Report" провел исследование основных принципов политики регулирования цен в Азербайджане и роли госучреждений в реализации этого процесса.

Регулирование цен со стороны государства имеет стратегическую цель для общества и формирует государственную ценовую политику. В ряде стран мира, с целью регулирования цен на некоторые товары и услуги, действуют соответствующие структуры и институты. В Азербайджане государство регулирует цены на более чем 50 товаров и услуг. При определении цены на тот или иной товар и услугу, учитываются расходы производителя, а также фактор прибыли. В этом вопросе государство, реализуя экономическую политику, учитывает интересы и потребителя и производителя. Таким образом регулируются отношения между производителями и потребителями конкретной продукции и услуг.

В настоящее время в Азербайджане государственное регулирование цен в различных сферах осуществляют три органа:

• Кабинет министров

• Тарифный совет

• Министерство цифрового развития и транспорта

Кабинет министров регулирует цены на услуги в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, оплату за парковку автотранспортных средств, тарифы обязательного медицинского страхования, ветеринарные и фитосанитарные услуги, плату за пользование государственным жилищным фондом и другие вопросы.

Тарифный совет регулирует цены на бензин марки «Aİ-92», дизельное топливо, электроэнергию, природный газ, воду, теплоснабжение, экзамены по приему студентов и поступлению на государственную службу, а также определяет верхний предел цен на лекарственные препараты, прошедшие государственную регистрацию.

Министерство цифрового развития и транспорта регулирует цены на проезд в метро и автобусах, услуги телефонной связи, железнодорожные и морские транзитные перевозки, грузовые и пассажирские перевозки воздушным транспортом на территории страны и другие услуги.

Цены на бензин марки «Aİ-95», сжиженный природный газ, сжатый газ (CNG), кокс, тепловую энергию и теплоснабжение для категории «не население» являются свободными и регулируются на основе спроса и предложения.

Согласно указу Президента страны от 2 сентября 2023 года, полномочия по регулированию цен в сфере транспорта и связи передано от Тарифного совета Министерству цифрового развития и транспорта.

Учитывая прогрессивный международный опыт и социально-экономическую политику государства, продолжаются мероприятия, направленные на совершенствование государственного регулирования в сферах применения регулируемых цен.

Подробная информация о товарах и услугах, регулируемых вышеупомянутыми органами, представлена в таблице:

Список товаров и услуг с регулируемыми ценами

Регулирующий орган

1.

Платы, связанные с использованием государственного жилищного фонда (аренда, содержание и др)

Кабинет министров

2.

Плата за пользование в жилых домах лифтами, индивидуальными гаражами и нежилыми помещениями, относящимися к Государственному жилищному фонду

Кабинет министров

3.

Разрешение на охоту на водных и лесных животных

Кабинет министров

4.

Обучение кадров на платной основе

Кабинет министров

5.

Включение банков и других кредитных организаций в реестр Государственного таможенного комитета

Кабинет министров

6.

Ежегодный сбор, уплачиваемый Агентству интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики управляющими организациями за управление правами собственности на коллективной основе

Кабинет министров

7.

Плата за выдачу идентификационных номеров международного стандарта

Кабинет министров

8.

Плата за получение контрольной марки

Кабинет министров

9.

Плата за использование в коммерческих целях образцов азербайджанского фольклора за пределами Азербайджанской Республики юридическими и физическими лицами иностранных государств

Кабинет министров

10.

Аккредитация органов по оценке соответствия при передаче единиц величин из первичных государственных эталонов единиц величин

Кабинет министров

11.

Таможенная экспертиза, досмотр и оформление товаров по инициативе декларанта, лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров или их представителей

Кабинет министров

12.

Фитосанитарные мероприятия и услуги

Кабинет министров

13.

Ветеринарные услуги и меры контроля

Кабинет министров

14.

Услуги в сферах строительства, архитектуры и градостроения

Кабинет министров

15.

Оплата за парковки транспортных средств

Кабинет министров

16.

Тарифы на медицинские услуги, входящие в базовый пакет обязательного медицинского страхования

Кабинет министров

17.

Услуги по строительству и содержанию государственных дорог

Кабинет министров

18.

Государственные лабораторные услуги (предоставляются Государственным таможенным комитетом, Агентством пищевой безопасности, Министерством сельского хозяйства)

Кабинет министров

19.

Базовые услуги в сфере природных ресурсов, проведение геологических и экологических экспертиз, предоставление документов и информации (за исключением гидрометеорологии и лесного хозяйства)

Кабинет министров

20.

Базовые услуги в сфере лесного хозяйства (стоимость аренды лесных участков, цены на выкорчевывание основных лесных и кустарниковых пород)

Кабинет министров

21.

Гидрометеорологические услуги

Кабинет министров

22.

Электроэнергия

Тарифный совет

23.

Водоснабжение и слив сточных вод

Тарифный совет

24.

Транспортировка природного газа по трубопроводам, оптовая и розничная продажа

Тарифный совет

25.

Тепловая энергия и теплоснабжение

Для категории «Население» осуществляется со стороны ОАО «Azəristiliktəchizat»

Тарифный совет

26.

Базовые услуги в сфере мелиорации и водного хозяйства

Тарифный совет

27.

Транспортировка и утилизация бытовых отходов

Тарифный совет

28.

Услуги по подключению объектов строительства к линиям электро-, газо- и водоснабжения

Тарифный совет

29.

Сырая нефть, бензин марки «Aİ-92», дизельное топливо и битум

Тарифный совет

30.

Централизованное проведение вступительных экзаменов для приема студентов

Тарифный совет

31.

Участие в тестовых экзаменах и собеседованиях при приеме на государственную службу

Тарифный совет

32.

Услуги специальной связи

Тарифный совет

33.

Услуги Государственной дорожной полиции по эвакуации, парковке и сопровождению

Тарифный совет

34.

Сумма оплаты проезда транспортных средств по платным автомагистралям

Тарифный совет

35.

Услуги, связанные с кадастром, регистрацией и технической инвентаризацией недвижимости и земельных участков

Тарифный совет

36.

Тарифные ставки за использование геодезических и картографических материалов и данных

Тарифный совет

37.

Услуги по экспертизе лекарственных средств, прошедших государственную регистрацию

Тарифный совет

38.

Экспертиза по определению страны происхождения товара

Тарифный совет

39.

Карта медицинского обследования

Тарифный совет

40.

Услуги по обеспечению безопасности мореплавания

Министерство цифрового развития и транспорта

41.

Пассажироперевозки на метрополитене

Министерство цифрового развития и транспорта

42.

Пассажироперевозки городским общественным транспортом

Министерство цифрового развития и транспорта

43.

Междугородние пассажироперевозки общественным транспортом

Министерство цифрового развития и транспорта

44.

Использование радиочастот, эксплуатация и контроль высокочастотных устройств

Министерство цифрового развития и транспорта

45.

Обслуживание радио- и телевизионных передающих станций

Министерство цифрового развития и транспорта

46.

Услуги электрической, почтовой и телеграфной связи общего пользования

Министерство цифрового развития и транспорта

47.

Услуги международной, междугородней, внутригородской и региональной телефонной связи и др.

Министерство цифрового развития и транспорта

48.

Портовые услуги (эксплуатация портовых сооружений и грузоперевалка)

Министерство цифрового развития и транспорта

49.

Грузовые и пассажирские перевозки государственными морскими судами на территории республики по Каспийскому морю

Министерство цифрового развития и транспорта

50.

Перевозка транзитных грузов железнодорожным и морским транспортом, эксплуатация портовых сооружений, связанных с транзитными грузами, грузоперевалка морскими терминалами и оказание других услуг в морских портах, а также оказание транспортно-экспедиционное обслуживание этих услуг

Министерство цифрового развития и транспорта

51.

Услуги аэропорта, эксплуатация взлетно-посадочных полос и сооружений аэропорта, авиационное и аэронавигационное обслуживание воздушных судов, обеспечение авиационной безопасности, технические услуги, оказываемые воздушным судам в целях обеспечения безопасности полетов, услуги по перевозке грузов и пассажиров на территории республики

Министерство цифрового развития и транспорта
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Версия на азербайджанском языке Hansı məhsul və xidmətin qiyməti hansı qurum tərəfindən tənzimlənir?

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