Автопроизводители остановили производство в Европе

Французская PSA Group закрывает европейские заводы до 27 марта из-за распространения вспышки коронавируса. Будут остановлены заводы по производству автомобилей Peugeot, Citroen и DS во Франции, Испании, Португалии и Словакии, заводы Opel в Германии и Польше и заводы Vauxhall в Великобритании, сообщила компания.

Как передает Report со ссылкой на vedomosti.ru, PSA закрывает предприятия из-за ускорения распространения эпидемии COVID-19 вблизи некоторых производственных площадок.

Сбои в поставках комплектующих от основных поставщиков и резкое падение спроса на автомобильных рынках также стали причинами закрытия, сказала компания. Заводы закроются постепенно с 16 по 19 марта. PSA не сообщила, будут ли закрыты заводы по производству трансмиссий в Австрии, Венгрии, Польше и Франции. Российского подразделения приостановка производства не касается, сообщил «Ведомостям» представитель PSA в России: «Завод в Калуге продолжает работать в штатном режиме, действующее распоряжение на него не распространяется».

Ранее в понедельник о приостановке заводов на две недели объявила Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Это сделано для защиты персонала от пандемии коронавируса и адаптации к снижению спроса, сообщила компания. Производство марок Fiat и Maserati будет остановлено до 27 марта на итальянских заводах в Мельфи, Помильяно, Кассино, Мирафиори, Грульяско и Модене.

Заводы FCA в Крагуеваце (Сербия) и Тыхы (Польша) также будут закрыты, сообщил автопроизводитель. «Временное прекращение [производства] позволит группе эффективно реагировать на нарушение спроса на рынке, обеспечивая оптимизацию поставок», – говорится в заявлении FCA.

Когда рыночный спрос возобновится, компания будет готова обеспечить запланированный уровень производства. Во всей Италии с 10 марта введены жесткие ограничения на передвижение, закрыты все общественные заведения. Еще ранее такие же жесткие карантинные меры были объявлены в северных провинциях страны.

Renault закрывает промышленные объекты во Франции с вечера понедельника «до дальнейшего уведомления», сообщила компания. Автопроизводитель заявил, что приостановил производство для защиты сотрудников от вспышки коронавируса и «в соответствии с мерами, принятыми правительством Франции». Остановка коснется 12 объектов и 18 000 сотрудников. Ситуация на других заводах в Европе будет зависеть от условий в каждой стране, сообщила компания.

Ранее в понедельник Renault закрыла на несколько дней два завода в Испании из-за нехватки комплектующих. В ЕС у Renault Group также есть заводы в Словении и Румынии (Dacia). Заводы в Турции и Марокко также поставляют продукцию в Европу. «Российского завода Renault принятые во Франции меры пока никак не коснутся, – сказала директор по связям с общественностью «Renault Россия» Оксана Вершинина. – Но ситуация быстро меняется, мы анализируем возможность влияния на нас».

Renault Group является третьим по величине автопроизводителем в Европе после Volkswagen Group и PSA Group. Объявление Renault сделано в преддверии выступления президента Франции Эмманюэля Макрона, который, как ожидается, объявит об усилении мер по ограничению передвижения в стране, включая комендантский час. С воскресенья во Франции закрыты все общественные заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, банков и заправочных станций.

Другие европейские автопроизводители, включая Ferrari, Lamborghini, Seat, объявили, что все или некоторые заводы будут закрыты из-за последствий вспышки COVID-19.

Volkswagen в понедельник остановил из-за распространения коронавируса завод в Братиславе, крупнейшее автомобилестроительное предприятие в Словакии. Завод выпускает кроссоверы Porsche Cayenne, VW Touareg и Audi Q7, миникары VW Up, Skoda Citigo и Seat Mii, а также платформы для Bentley Bentayga. Во вторник должно прекратиться производство на других принадлежащих компании предприятиях в стране. Volkswagen является крупнейшим работодателем в Словакии, на его предприятиях работает около 20 000 человек, передает ТАСС.

В Испании остановлены заводы Ford в Валенсии, Volkswagen в Памплоне (VW Polo и T-Cross ), сообщает Automotive News Europe. Предприятие Nissan в Барселоне и два завода Renault в Паленсии и Вальядолиде остановлены на несколько дней из-за нехватки комплектующих.