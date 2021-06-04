Как смягчение карантинных мер повлияло на онлайн-торговлю?

В рамках карантинных мер, введенных в Азербайджане с прошлого года, крупные торговые центры, различные магазины полностью или частично ограничили свою деятельность. В результате население отдало предпочтение электронной коммерции, которая стала особенно в

В рамках карантинных мер, введенных в Азербайджане с прошлого года, крупные торговые центры, различные магазины полностью или частично ограничили свою деятельность. В результате население отдало предпочтение электронной коммерции, которая стала особенно выгодной в период пандемии.

Руководитель одной из карго компаний Арзу Абдуллаев рассказал Report, что закрытие магазинов в период пандемии положительно повлияло на увеличение объема онлайн-торговли:

"Внедрение системы Smart Customs упростило работу карго компаний". Арзу Абдуллаев Руководитель одной из действующих в стране карго компаний

По его словам, пандемия, несмотря на все сложности, создала прекрасные возможности для онлайн-торговли, для ее развития и повышения конкурентоспособности в этой области: "Закрытие магазинов увеличило объем онлайн-торговли. В Азербайджане уже имеется около 80 карго компаний, еще примерно 20 компаний ожидают лицензии. Вероятно, через месяц-другой эти компании также выйдут на рынок, что повысит конкуренцию".

A.Абдуллаев также рассказал о преимуществах приложения Smart Customs:

"Лимит в 300 долларов США на товары, ввозимые в страну в течение месяца, является нормальным для обычного гражданина, но не выгоден предпринимателям. Но предприниматели должны платить налоги. С помощью приложения Smart Customs гражданин может контролировать свой лимит. Правда, хотелось бы, чтобы при превышении лимита пошлина была стандартной и ее размер не совпадал с пошлиной, применяемой к предпринимателям. На сегодняшний день, если обычный гражданин ввозит товары на сумму, превышающую лимит, скажем, на 50 долларов, он платит те же налоги, что и предприниматели. Считаю, что в этом случае к ним должны применяться определенные льготы. Но причин для недовольства Государственным таможенным комитетом из-за лимита в 300 долларов США у граждан быть не может, поскольку ГТК создал все условия отслеживания процессов. Раньше месяцами компании-перевозчики не могли сортировать товары на своих складах из-за увеличения объемов грузов. К тому же товар оставался на зарубежных складах, так как там не могли наладить свою работу. Гражданин же думал, что товар задерживается на таможне. Эти случаи чаще происходили в конце года. С внедрением системы Smart Customs работа карго компаний упростилась. Таможенная проверка больше не занимает много времени, и нет необходимости искать товары, стоимость которых превышает лимит”.

Глава компании добавил, что, в основном, товары завозятся из Турции, и объемы растут изо дня в день: "Было бы лучше, если компании, число которых растет изо дня в день, вместо снижения цен предлагали более качественные услуги".

Генеральный директор одной из логистических компаний Ариф Шамистанлы также рассказал о влиянии пандемии и приложения Smart Customs на онлайн-торговлю:

"В настоящее время нет задержек с доставкой". Ариф Шамистанлы Генеральный директор одной из логистических компаний

"Во время пандемии наблюдался достаточный рост, в том числе количества компаний на рынке. Как только ограничения были смягчены, этот процесс начал замедляться из-за открытия магазинов.

В прошлом году в онлайн-торговле возникало много проблем, в первую очередь связанных с введением новых правил. Но в итоге удалось добиться более идеальной системы, чем когда-либо прежде. Был создан механизм отслеживания как комитетом, так и гражданами и компаниями, и весь процесс был полностью электронизирован.

Благодаря приложению Smart Customs оформление грузов ускорилось минимум в 2-3 раза. Значительно сократился срок хранения грузов. Поскольку клиенты подавали декларацию непосредственно сами, ответственность ложилась на них самих".

A.Шамистанлы также коснулся проблем онлайн-торговли в Азербайджане:

"В настоящее время в Азербайджане можно говорить только о развитии международной электронной торговли. Сайты, которые мы считаем местными партнерами по электронной коммерции, просто функционируют как рекламная платформа. Однако в правилах электронной коммерции процедура совершенно иная. Вы, будучи клиентом, делаете заказ и получаете товар на свой адрес, никакой дополнительной коммуникации не требуется. В настоящее время основную роль на рынке играет международная электронная торговля. А с местной электронной торговлей ситуация плачевная. Проблема здесь в отсутствии как платежной системы, так и эко-системы. Нет компаний, которые предоставляют нормальные курьерские услуги внутри страны. Спрос также в настоящее время на внешнюю электронную торговлю.

Компании, которые только выходят на рынок, вначале предлагают низкие цены. Это обман клиента на начальном этапе, поскольку в дальнейшем неизбежен их рост. Эти компании снижают цены даже ниже себестоимости, осуществляя доставку по цене 2 доллара США за килограмм".

A.Шамистанлы отметил, что в настоящее время задержек с доставкой посылок не наблюдается:

"С середины февраля был осуществлен переход на систему Smart Customs. С марта задержки, можно сказать, сведены к минимуму. Если раньше мы осуществляли доставку три раза в день, сейчас 5 раз в неделю, и оформление завершается в день прибытия груза. Иногда грузы доставляются ежедневными рейсами на пассажирских самолетах, а не грузовых. Сейчас вследствие роста пассажиропотока и объемов багажа клиентов, прием грузов в багаж отходит на второй план. В этих случаях может возникнуть задержка. Но это также может относиться максимум к одной отправке в неделю".