Как резкий рост процентных ставок в Турции повлияет на торговые отношения с Азербайджаном?

22 июня Центральный банк Турции повысил учетную ставку после 27-месячного перерыва. Рост составил 6,5 процентных пункта, а учетная ставка достигла 15%.

22 июня Центральный банк Турции повысил учетную ставку после 27-месячного перерыва. Рост составил 6,5 процентных пункта, а учетная ставка достигла 15%.

Не секрет, что цель этого решения - в первую очередь не допустить обесценивания национальной валюты страны – лиры. Но как резкий рост учетной ставки повлияет на торговые отношения Азербайджана с Турцией? Report побеседовал на эту тему с экспертами-экономистами.

Халид Керимли отметил, что резкий рост процентных ставок не остановил падение лиры: "Это также связано с недоверием к национальной валюте. Несмотря на смену руководства Центрального банка Турции и Министерства финансов, доверие к лире на валютном рынке еще не сформировалось, и национальная валюта продолжает дешеветь. В целом, однако, существует резкая разница между инфляцией и учетной ставкой в Турции. Годовая инфляция в Турции составляет 40%, а процентная ставка - 15%. В этом случае рост процентных ставок не окажет существенного влияния на наши торговые отношения. Если бы лира подорожала, цены на товары из Турции могли бы вырасти, но сейчас идет прямо противоположный процесс".

Член Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов говорит, что волатильность как на валютном, так и на потребительском рынке Турции продолжается, несмотря на рост процентных ставок: "То есть официальная Анкара больше нацелена на стабильность курса в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чем на краткосрочную. В целом, даже иной подход нового правительства в Турции не может предотвратить обесценивание лиры. Что касается влияния этой ситуации на наши двусторонние торговые отношения, мы должны учитывать, что Турция является вторым по величине торговым партнером Азербайджана и основным партнером в ненефтяном экспорте. Более трети нашего неэнергетического экспорта направляется в Турцию. В связи с этим, достижение стабильности обменного курса в Турции также важно для нас с точки зрения экспорта. Обесценивание лиры приводит к падению цен на все турецкие товары на зарубежных рынках. Мониторинги показывают, что в последнее время наши граждане заказывают больше товаров из Турции, поскольку лира падает, и привозить их намного выгоднее".