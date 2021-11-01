Как решить проблему ценообразования в ресторанах?

Все чаще среди населения можно услышать жалобы на то, что цены в ряде ресторанов Баку не соответствуют уровню обслуживания.

Все чаще среди населения можно услышать жалобы на то, что цены в ряде ресторанов Баку не соответствуют уровню обслуживания.

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди рассказал Report о причинах и путях решения подобных проблем.

По его словам, классификация ресторанов может заметно снизить недовольство: "К нам поступают жалобы на высокие цены в ресторанах, либо мы можем наблюдать недовольные комментарии в социальных сетях. В последние годы увеличилось количество объектов общественного питания. Сегодня в стране насчитывается более 30 тыс. предприятий общественного питания, включая рестораны, столовые, кафе, малые предприятия, фастфуды и пр. Среди них есть местные и зарубежные рестораны. В Баку много ресторанов различной ценовой категории - как недорогие места, рассчитанные на относительно малообеспеченных людей, так и дорогие.

У нас нет классификации ресторанов, хотя отели участвуют в звездной классификации. А рестораны мы не делим ни на какие категории, как это принято в международной практике. Например, рестораны fine dining, которые представляют высокую кухню и отличаются кулинарными изысками. Сюда приходят чаще всего, чтобы поужинать. Рестораны casual более повседневные, помимо этого, населению предлагаются фастфуды, бары, кафе, есть рестораны на круизных лайнерах и прочие категории".

Председатель ассоциации заявил, что они готовы разработать и представить определенные стандарты в случае финансовой поддержки в этой области:

“В нашем законодательстве есть некоторые пробелы, и над этим вопросом нужно работать. Мы можем совместно с государственными структурами осуществлять разработку тех или иных новых стандартов. Просто для этого нужна финансовая поддержка. Потому что эксперты, работающие над этим вопросом, должны где-то получать зарплату. Таким образом, мы можем применить в Азербайджане мировые стандарты".

Дюбенди считает, что высокие цены должны быть обусловлены качественным обслуживанием: "Следует ужесточить правила для начала ресторанного бизнеса, чтобы некомпетентные люди не могли этим заниматься. У нас свободный рынок, и государство не может вмешиваться в цены. Но если урегулировать другие вопросы, проблема цен будет решена. Например, мы можем применить стандарты, о которых я упоминал выше. Сегодня легко прийти в ресторанный бизнес. Он требует небольших инвестиций, однако не каждый может справиться с этим. В результате рестораны предлагают некачественную еду, некачественное обслуживание, неподходящие цены. Нужно немного ужесточить условия прихода в этот бизнес. С другой стороны, необходимо обращать внимание на качество и профессионализм персонала, работающего на этих предприятиях”.

По словам председателя ассоциации, правильное применение профессиональных стандартов на должностях в ресторанах может повлиять на решение проблем качества и ценообразования: "Сегодня ресторанный бизнес несколько неконтролируем. Агентство продовольственной безопасности Азербайджана занимается только вопросами безопасности пищевых продуктов. Но профессиональные знания и мастерство людей, занятых в этой сфере, формируются не только из знаний о безопасности продуктов. Здесь следует развивать другие знания и навыки по специальности".