Как проблемы при импорте орехов в Азербайджане отразятся на местном рынке?

Азербайджан закупает определенную часть грецких орехов из России и Украины, поэтому возникают определенные опасения в связи с возможным дефицитом продукта на рынке. Однако статданные говорят об обратном, и серьезных оснований для беспокойства нет.

Азербайджан закупает определенную часть грецких орехов из России и Украины, поэтому возникают опасения в связи с возможным дефицитом продукта на рынке. Однако статданные говорят об обратном, и серьезных оснований для беспокойства нет.

Как сообщила Report заведующая аналитическим департаментом Центра аграрных исследований Минсельхоза Саадет Гаджиева, в прошлом году общая площадь ореховых садов в Азербайджане составила около 6,2 тыс. гектаров. Ореховые деревья на 3,9 тыс. гектарах (62%) находятся в плодоносящем возрасте. По данным, 73% ореховых садов являются традиционными, 19,5% - интенсивными, а 7,5% - суперинтенсивными. В прошлом году ореховые сады заложены на площади в 292,8 гектара.

Руководитель департамента сообщила, что производство грецких орехов в Азербайджане по сравнению с 2015 годом увеличилось на 20,2%, с 2020 годом - на 3,7%, составив 13,1 тыс. тонн.

Значительная часть поставок грецкого ореха в Азербайджан приходится на Россию и Украину. Так, в январе-феврале 2022 года 48,1% грецкого ореха в скорлупе было импортировано из Украины, а 36,7% - из России. По импорту очищенного грецкого ореха с долей 83,3% лидирует Украина. За этот период из Украины было ввезено орехов на сумму 2,2 млн долларов США.

Интересную статистику можно наблюдать на внутреннем рынке. Так, по оптовым ценам лидирует отечественный грецкий орех. За первые три месяца этого года цена на отечественный орех на рынке составляла 4 маната, украинский же стоил 3-3,3 маната. За тот же период прошлого года цена на отечественный орех колебалась в пределах 5-5,7 маната, на украинский же цена не изменилась.

"То есть, как мы видим, население больше отдает предпочтение отечественному продукту. Есть спрос, соответственно выше цена", - говорит С. Гаджиева.

По ее словам, с учетом закладки новых ореховых садов, очевидно, страна не будет зависеть от импорта в этой области и не будет нуждаться в зарубежных орехах. Поставщики заявляют, что в настоящее время роста цен на орехи практически нет. К тому же, после праздника Новруз нет высокого спроса на грецкие орехи.

Представитель компании по закупке фруктов и овощей, входящей в группу компаний Veyseloglu, Сардар Джейлан объясняет влияние российско-украинского конфликта на рынок орехов в стране: "Ситуация, возникшая в результате российско-украинского конфликта, оказала большое влияние и на импорт орехов. Так как в нашу страну грецкий орех завозится из Украины, наблюдаются серьезные трудности с закупками товара. Надо также сказать, что еще до войны наблюдался рост цен на закупку и транспортировку грецкого ореха с украинского рынка. В настоящее время импорт этой продукции из Украины просто невозможен. В качестве альтернативы, мы можем закупать его из Турции. В связи с этим рост цен на рынке в сравнении с украинским является ожидаемым. Известно, что из-за недостаточного производства грецких орехов в Турции, продукт импортируется из Калифорнии (США), Чили и Украины. Из-за сложностей с транспортировкой и логистикой, а также из-за высокого налога на импорт, очень вероятно, что цены на орехи на рынке будут расти”.