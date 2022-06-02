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Как предотвратить случаи мошенничества на рынке недвижимости?

Как предотвратить случаи мошенничества на рынке недвижимости? В последние годы в Азербайджане фиксируется значительно меньше случаев, когда строительные компании продают квартиру нескольким лицам. Но это не единственный вид мошенничества, который встречается на рынке недвижимости. Иногда одна квартира сдается в арен
Бизнес
2 июня 2022 г. 17:40
Как предотвратить случаи мошенничества на рынке недвижимости?

В последние годы в Азербайджане фиксируется значительно меньше случаев, когда строительные компании продают одну квартиру нескольким лицам. Но это не единственный вид мошенничества, который встречается на рынке недвижимости. Иногда одна квартира сдается в аренду нескольким лицам. Как предотвратить подобные случаи мошенничества? Report опросил экспертов по данному вопросу.

Исполнительный директор Ассоциации риэлторов Азербайджана Эльнур Азадов говорит, что раньше такие случаи мошенничества носили массовый характер: "В отношении значительного числа лиц были возбуждены уголовные дела, они были привлечены к ответственности, приговорены к длительным срокам заключения. Это напугало руководителей строительных компаний. В настоящее время разрабатывается новая программа противодействия коррупции. При этом квартиры во всех новостройках будут предварительно зарегистрированы в государственном реестре недвижимости. То есть каждая квартира будет иметь выписку, что не позволит продавать одну недвижимость нескольким лицам. Как показывает практика, в Азербайджане строительные компании все чаще выставляют квартиры на продажу в зданиях, не принятых в эксплуатацию. А такие квартиры продаются только на договорной основе, что создает предпосылки для махинаций”.

Юрист Акрам Гасанов считает, что виновником в мошеннических схемах, в первую очередь, является покупатель: "Если покупатель заключит нотариальный договор, то риски будут исключены. И продавец, и арендодатель должны заключать нотариальные договора. В этом случае сделка происходит на основании выписки из госреестра недвижимости, продать квартиру или сдать ее в аренду нескольким лицам становится невозможным. Чтобы не стать жертвой мошенничества, нужно действовать законным путем. Несмотря на то, что большинство строительных компаний в Азербайджане занимаются мошенничеством, граждане по-прежнему покупают жилье у строительных компаний без выписки из государственного реестра недвижимости".

По его словам, иногда в жилищном мошенничестве косвенно участвуют и банки: “Строительная компания, продав квартиры в здании, получает выписку, берет кредит в каком-то банке, закладывает здание в этот банк и задерживает платеж. Потом банк конфискует все здание. На претензии граждан, купивших жилье, банк возражает тем, что договоры не имеют никакой юридической силы".

Пресс-секретарь Государственной службы по вопросам недвижимости при Минэкономики Эльмар Ягубов говорит, что во избежание проблемы необходимо приобретать недвижимость с выпиской: “Если кто-то хочет продать недвижимость, получить выписку не проблема. Гражданин получает от ЖСК определенные документы, например, финансовую справку. Этот документ свидетельствует, что гражданин не имеет задолженности перед ЖСК. Есть еще один документ - выписка по счету. Гражданин приносит эти документы нам, а взамен получает выписку”.

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Версия на азербайджанском языке Əmlak bazarında "bir qızın iki adaxlısı" hallarına nə vaxt son qoyulacaq?

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