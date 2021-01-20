Как повысить объем импорта электромобилей в Азербайджан?

Бурное развитие промышленности в последние годы и, как следствие, глобальное изменение климата подтолкнули страны к определенным действиям. На Парижской конференции по охране окружающей среды члены ООН взяли на себя обязательства по сокращению выбросов уг

Бурное развитие промышленности в последние годы и, как следствие, глобальное изменение климата подтолкнули страны к определенным действиям. На Парижской конференции по охране окружающей среды члены ООН взяли на себя обязательства по сокращению выбросов углекислого газа. Как следствие, развитые западные страны решили продвигать электромобили. В нашей стране объем использования экологически чистых авто отнюдь неутешителен.

Эксперт по вопросам транспорта Эльдениз Джафаров сообщил Report, что низкий уровень использования электромобилей в Азербайджане обусловлен несколькими факторами.

"В нашей стране действуют официальные дилеры, которые привозят самые дешевые электромобили, но они обходятся дорого ввиду таможенных пошлин и НДС". Эльданиз Джафаров Эксперт по вопросам транспорта

Эксперт по вопросам транспорта

“Изменение климата во всем мире обуславливает усилия стран по сокращению атмосферных выбросов. Это относится и к транспортной сфере. Как известно, наиболее вредными факторами, влияющими на экологическую ситуацию, является добыча нефти и газа, а также выбросы автомобилями углекислого газа. Автогиганты уже приступили к производству экологически чистых автомобилей. В настоящее время в мире экологичными автомобилями массового производства являются автомобили, работающие на водороде (вода), гибридные (бензин и электричество) и электромобили.

Автомобили всех трех сегментов в настоящее время продаются в европейских странах. К сожалению, эти автомобили не нашли широкого применения в Азербайджане. Правда, пару лет назад Министерство экологии и природных ресурсов организовало специальные мероприятия, к которым примкнула и дорожная полиция.

Среди перечисленных мною автосегментов электромобили занимают второе место по своей экологичности после автомобилей, работающих на водороде. Эти автомобили не выбрасывают углекислый газ в атмосферу, они беззвучны и малозатратны. В Азербайджане процесс перехода на электромобили несколько застопорен. И на то есть несколько причин. Первая причина заключается в высокой стоимости этих автомобилей”.

По словам эксперта, в некоторых странах с целью стимулирования импортеров и пользователей электромобилей вводятся определенные льготы. Этот опыт должен быть опробован и в Азербайджане:

“Во всех развитых странах и даже в некоторых развивающихся странах предусмотрены определенные льготы на импорт электромобилей. Владельцы, импортирующие электромобиль в страну, платят очень низкую таможенную пошлину, я бы даже сказал символическую. Естественно, что акцизов на объем двигателя у этих автомобилей нет. НДС на доходы от продаж не распространяется на электромобили. Кроме того, в ряде стран действуют такие правила: если в семье есть автомобиль, работающий на бензине или дизеле, то вторым транспортным средством обязательно должен быть электромобиль. В этих странах взносы по обязательному страхованию электромобилей и КАСКО-страхованию на 50% ниже. К тому же в центрах крупных городов, где запрещена стоянка автомобилей, парковка экологичных электромобилей не запрещается.

К сожалению, в Азербайджане еще не предпринято надлежащих шагов в этой области. Правда, пару лет назад таможенные пошлины на электромобили были снижены до 15%. В нашей стране действуют официальные дилеры, которые привозят самые дешевые электромобили, но они обходятся дорого ввиду таможенных пошлин и НДС. Эти налоги и сборы должны быть либо отменены, либо сведены к минимуму. Идеальный результат будет достигнут, если данный показатель снизят до 5%.

Другой вопрос состоит в заправке электромобилей. Правда, на заправках SOCAR есть возможность подзарядки электромобилей. Но такая возможность должна быть предусмотрена на всех автозаправочных станциях.

Надо признать, что в нашей стране не ведется пропаганда электромобилей. Сейчас мы больше занимаемся продвижением гибридных автомобилей, поскольку гибридные автомобили более выгодны по цене.

Если в течение года в страну поступит 2-3 тысячи электромобилей и будет взиматься 5%-я пошлина, мы не потеряем большую сумму. Наоборот, убережем нашу экологию и здоровье, а значит, только выиграем от этого”.