Как повлияет правило о подключении частных домов к коммунальным услугам на рынок недвижимости в Азербайджане?

В Азербайджане, согласно новым правилам, частные и нежилые дома, построенные после 1 октября текущего года без соответствующего разрешения, не будут подключены к системам электро- и теплоснабжения, а также газо- и водоснабжения.

В Азербайджане, согласно новым правилам, частные и нежилые дома, построенные после 1 октября текущего года без соответствующего разрешения, не будут подключены к системам электро- и теплоснабжения, а также газо- и водоснабжения.

Согласно Градостроительному и строительному кодексу Азербайджана, запрещается подключение к коммунальным услугам строительных объектов, на строительство которых требуется разрешение, - построенных или строящихся без получения такого разрешения, а также строительных объектов, в отношении которых осуществляется уведомительное производство, однако на момент начала строительства не имеющих обоснования, предусмотренного статьей 80.4 данного Кодекса.

Ожидается, что это новшество окажет серьезное влияние на рынок недвижимости.

Эксперт по вопросам недвижимости Рамиль Гасымзаде рассказал Report, что после 1 октября строительство всех частных и нежилых домов в стране будет осуществляться на основании разрешения Госкомитета по градостроительству и архитектуре.

Эксперт отметил, что до сих пор граждане сталкивались с большим количеством проблем, связанных с домами без документов, в частности, с подключением домов к коммунальным услугам: "Каждый гражданин при строительстве частного дома должен знать, подходят ли эти земли под жилищное строительство".

По его словам, новое правило не повлияет на цены на рынке недвижимости: "Думаю, что никакого серьезного влияния на цены не будет. Потому что граждане и так стараются не приобретать дома, не имеющие документов".

Исполнительный директор Ассоциации риэлторов Азербайджана Эльнур Азадов в беседе с Report подчеркнул, что после введения нового правила цены на дома, не имеющие документов, скорее всего снизятся: "Безусловно, принятие подобных мер окажет влияние на рынок. Дома, которые имеют соответствующие разрешения на обеспечение коммунальными услугами, подорожают. Проблемы могут возникнуть со строительством частных домов на муниципальных землях (на основании документа муниципалитета) или на землях сельскохозяйственного назначения. Проведение строительных работ на землях сельскохозяйственного назначения в целом противоречит законодательству. Однако во многих районах на них строятся или уже построены дома, цены на которые будут ниже".

Эксперт Эльнур Фарзалиев считает, что получение выписок на квартиры приведет к увеличению доходов государственного бюджета за счет уплаты гражданами налогов на землю и имущество:

"В настоящее время на территории Баку и Абшерона имеются сотни тысяч частных домов без выписок, а также большое количество земельных участков, приобретенных на основании распоряжений муниципалитетов, в процессе приватизации которых есть серьезные проблемы. Я думаю, что введение нового правила может предотвратить эти проблемы".