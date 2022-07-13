Как повлияет изменение цен на бензин в Азербайджане на автомобильный рынок?

Подорожание в Азербайджане более чем на 20% бензина марок Premium Euro-95 и Super Euro-98 еще более актуализировало расширение использования гибридных автомобилей в стране. Однако их стоимость намного дороже по сравнению с автомобилями, работающими на бен

Подорожание в Азербайджане более чем на 20% бензина марок Premium Euro-95 и Super Euro-98 еще более актуализировало расширение использования гибридных автомобилей в стране. Однако их стоимость намного дороже по сравнению с автомобилями, работающими на бензине, поэтому желающие приобрести автомобиль будут делать ставку на последние.

Как сообщил Report эксперт по вопросам авторынка Эльданиз Джафаров, особого влияния на авторынок подорожавший бензин в ближайшие месяцы не окажет.

"Безусловно, спрос на гибридные и автомобили с дизельным двигателем будет расти. Но это не значит, что цены на эти автомобили резко возрастут. До осени на рынке не будет серьезных изменений", - сказал эксперт.

По его словам, в настоящее время цены на первичном и вторичном авторынке стабильны: "В основном, на рынке спрос на кроссоверы с объемом двигателя в 1 500 - 2 500 кубических сантиметров. На вторичном рынке покупатели отдают предпочтение машинам с объемом двигателя 1 500 кубических сантиметров".

По мнению представителя Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана (AADA) Эйюба Алиева, подорожание высокооктановых бензинов не скажется на ценах на первичном авторынке: "На вторичном рынке подешевеют машины, работающие на бензине марки АИ-95. Речь идет в основном о таких широко распространенных в нашей стране автомобилях, как Ford Fusion и Chevrolet Cruz. В ближайшие дни мы сможем наблюдать снижение цен на эти автомобили на 1 000-2 000 манатов. Я даже могу сказать, что продажи этих моделей участятся на авторынке в выходные дни".

Э.Алиев также коснулся проблем, связанных с ценами на новые автомобили: "Во многих новых автосалонах, куда привозят продукцию из Европы и Японии, в связи с пандемией возникают задержки с поставками машин с заводов. Новые автомобили в салоны поступают в очень ограниченном количестве. Ожидается, что эта проблема будет решена к концу года".