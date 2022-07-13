О нас

Как повлияет изменение цен на бензин в Азербайджане на автомобильный рынок?

Как повлияет изменение цен на бензин в Азербайджане на автомобильный рынок? Подорожание в Азербайджане более чем на 20% бензина марок Premium Euro-95 и Super Euro-98 еще более актуализировало расширение использования гибридных автомобилей в стране. Однако их стоимость намного дороже по сравнению с автомобилями, работающими на бен
Бизнес
13 июля 2022 г. 15:25
Как повлияет изменение цен на бензин в Азербайджане на автомобильный рынок?

Подорожание в Азербайджане более чем на 20% бензина марок Premium Euro-95 и Super Euro-98 еще более актуализировало расширение использования гибридных автомобилей в стране. Однако их стоимость намного дороже по сравнению с автомобилями, работающими на бензине, поэтому желающие приобрести автомобиль будут делать ставку на последние.

Как сообщил Report эксперт по вопросам авторынка Эльданиз Джафаров, особого влияния на авторынок подорожавший бензин в ближайшие месяцы не окажет.

"Безусловно, спрос на гибридные и автомобили с дизельным двигателем будет расти. Но это не значит, что цены на эти автомобили резко возрастут. До осени на рынке не будет серьезных изменений", - сказал эксперт.

По его словам, в настоящее время цены на первичном и вторичном авторынке стабильны: "В основном, на рынке спрос на кроссоверы с объемом двигателя в 1 500 - 2 500 кубических сантиметров. На вторичном рынке покупатели отдают предпочтение машинам с объемом двигателя 1 500 кубических сантиметров".

По мнению представителя Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана (AADA) Эйюба Алиева, подорожание высокооктановых бензинов не скажется на ценах на первичном авторынке: "На вторичном рынке подешевеют машины, работающие на бензине марки АИ-95. Речь идет в основном о таких широко распространенных в нашей стране автомобилях, как Ford Fusion и Chevrolet Cruz. В ближайшие дни мы сможем наблюдать снижение цен на эти автомобили на 1 000-2 000 манатов. Я даже могу сказать, что продажи этих моделей участятся на авторынке в выходные дни".

Э.Алиев также коснулся проблем, связанных с ценами на новые автомобили: "Во многих новых автосалонах, куда привозят продукцию из Европы и Японии, в связи с пандемией возникают задержки с поставками машин с заводов. Новые автомобили в салоны поступают в очень ограниченном количестве. Ожидается, что эта проблема будет решена к концу года".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda benzinin qiymətinin dəyişməsi avtomobil bazarına necə təsir edəcək?

Экслюзивные новости

Глава Донецкой области: Целью противника был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью противника был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
13 июля 2022 г. 14:30
ВОЗ: Распространенность субварианта омикрона BA.5 будет продолжать расти
ВОЗ: Распространенность субварианта "омикрона" BA.5 будет продолжать расти
13 июля 2022 г. 13:53
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
13 июля 2022 г. 13:02
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
8 июля 2022 г. 11:01
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
7 июля 2022 г. 19:30
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
7 июля 2022 г. 19:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi