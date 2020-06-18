Как пандемия повлияла на работу типографий?

В столице действует несколько типографий, осуществляющих печатную и полиграфическую деятельность. Накануне распространения пандемии были введены полные или частичные ограничения в том числе и на деятельность типографий. Какие изменения наблюдаются в деятельности типографий в нынешних условиях?

Руководитель одной из бакинских типографий Самир Акбаров сообщил Report, что по сравнению с докарантинным периодом количество клиентов сократилось на 50-60%:

"В целом, в нашей деятельности нет больших изменений. Заметна существенная разница только в количестве клиентов. Наблюдается снижение примерно на 50-60%. Но эти немногочисленные клиенты - активные заказчики. Большинство из них связаны с продовольственным сектором и, в основном, заказывают этикетки для упаковок. За их счет можно держаться. Раньше к нам заходили случайные клиенты для заказов, сейчас их количество сократилось.

Мы занимаемся и печатной и рекламной деятельностью. В основном, наши клиенты заняты в секторе производства продовольствия, одежды и пр. Мы принимаем заказы онлайн и в традиционном порядке. До начала карантина онлайн-заказы сократились, сейчас наблюдается рост".

С.Акбаров отметил, что заказы на издание журналов и книг также заметно снизились: "Компании, которые обычно делают эти заказы по каталогу, сейчас стараются ужать бюджет. Поэтому в заказах на печать книг и журналов также наблюдается спад. Кроме того, приостановлены заказы из регионов”.

Глава типографии выразил надежду, что после пандемии сектор может восстановиться быстрее по сравнению с другими секторами.