Как отмена пошлин на ввоз электромобилей повлияет на рынок?

Отмена пошлин на импорт электромобилей, с даты выпуска которых прошло не более 3 лет, может к 2030 году увеличить их долю в импорте автомобилей с нынешних 5% до 50%

Отмена пошлин на импорт электромобилей, с даты выпуска которых прошло не более трех лет, может к 2030 году увеличить их долю в импорте автомобилей с нынешних 5% до 50%.

Об этом Report заявил эксперт по транспорту Эльданиз Джафаров, комментируя решение Кабинета министров от 11 ноября.

"Отмена пошлин на ввоз электромобилей осуществляется на основе дорожной карты, подготовленной комиссией по бизнес-среде и международным рейтингам в мае прошлого года. Именно в этом документе отражено положение о стимулирование импорта и эксплуатации экологически чистых автомобилей. Этой же цели служит упрощение условий кредитования экологически чистых автомобилей с 1 октября этого года. Экологически чистые автомобили можно приобрести в кредит по ставке 10% в год, заплатив первоначальный взнос в размере 10%. Решение Кабинета министров спровоцирует дальнейшее оживление в этом секторе. Статистика за 9 месяцев этого года говорит о том, что количество новых автомобилей с электромобилями и гибридными двигателями значительно увеличилось. А после распоряжения Кабинета министров бизнес-среда будет еще более заинтересована в поставках электромобилей в Азербайджан. Уже сейчас мы можем сказать, что в следующем году с 1 января мы увидим значительное снижение цен на автомобили с электродвигателями, ввозимые в нашу страну", - отметил он.

Представитель Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана (AADA), эксперт по автомобильному рынку Эйюб Алиев считает, что предпринимаемые шаги имеют особое значение для обновления автомобильного парка в Азербайджане: "Впервые импорт электромобилей был освобожден от 18%-ного налога на добавленную стоимость. И теперь принято решение об освобождении от 15%-ной пошлины. Это составная часть успешной работы по продвижению электромобилей в Азербайджане, один из важнейших шагов, предпринятых в направлении обновления автомобильного парка".