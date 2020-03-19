​Как ограничения в связи с короновирусом повлияли на предпринимателей?

Бушующий в мире короновирус парализовал многие страны. Одна за другой вводятся ограничения в различных секторах. В Азербайджане ограничения коснулись деятельности объектов общественного питания, транспортного сектора, в частности въезда/выезда из Баку, Сумгайыта и Абшерона, отменены билеты за рубеж, временно закрыты границы и приняты иные меры. Безусловно, эти процессы повлияют на экономику страны.

Как же отразились ограничительные мероприятия на бизнес-среде и деятельности хозяйственных субъектов в столице и регионах республики?

Глава пресс-службы Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Ильхама Абдуллаева прокомментировала Report сложившуюся ситуацию. Она поведала о проблемах, возникших у предпринимателей в нынешних условиях, упомянув о предложениях, направленных правительству с целью минимизации ущерба бизнесменам. "В нашей организации насчитывается 6 тысяч членов. Это субъекты малого, среднего и крупного предпринимательства. Среди них преобладают субъекты малого и среднего предпринимательства. После введения правительством ограничительных мер в связи с коронавирусом, мы провели опрос среди членов нашей организации для изучения влияния принятых мер на деятельность предпринимателей и определить положение их дел.

В составе нашей организации действуют 14 отраслевых комиссий. Они охватывают многие области, среди которых логистика, туризм и иные сферы. Прежде всего, мы поинтересовались мнением участников комиссий относительно сложившейся ситуации. Затем обратились к компаниям, состоящим в Совете директоров и президиуме. И, наконец, направили электронные обращения всем компаниям-членам с целью изучения ситуации".

И.Абдуллаева отметила, что в регионах республики Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) насчитывает порядка 40 представителей. "Это наши региональные представители. Согласно полученной от них информации, на производственных предприятиях в районах Азербайджана нет никаких проблем, производство идет своим чередом. Не возникло трудностей и в торговых центрах, куда можно отнести и супермаркеты. С импортом тоже все в порядке, нет ничего, что может вызвать ажиотаж. Однако есть определенные загвоздки на российско-азербайджанской границе. Несколько задержалось прохождение грузов на территорию Азербайджана, что обусловлено проведением тщательных проверок.

Строительство жилых зданий продолжается. Некоторые предприниматели двумя-тремя днями ранее отправили своих работников в отпуск. Поскольку они задействованы в частном предпринимательстве, то вольны принимать решения по своему усмотрению. Одним словом, в этой области тоже не возникло проблем.

С более серьезными трудностями столкнулся сектор туризма. Туристы не смогли прибыть в страну, возникли проблемы в работе туроператоров. А все потому, что билеты, равно как и бронь отелей, отменили. Сектор туризма понес ущерб. Нашей комиссией по туризму подготовлены предварительные предложения по минимизации ущерба собственникам. Предложены механизмы оказания государственной поддержки, выдачи компенсаций, содействия со стороны государства в социальных выплатах работникам, выдачи льготных кредитов, господдержки туристических компаний, налоговые отсрочки. Подготовленные предложения предполагают налоговые послабления туристическим компаниям вплоть до конца года".

И.Абдуллаева отметила, что ограничения в меньшей степени коснулись виноделов: "Это весьма незначительное влияние. Отчасти возникли трудности у компаний, экспортирующих вина в Китай и европейские страны. 85-90% вин, экспортируемых из Азербайджана, поступают на российский рынок, и в настоящее время проблем в этой сфере не наблюдается. Лишь 10-15% винной продукции экспортировалось на европейский, китайский и среднеазиатский рынки. Львиная доля продукции азербайджанских виноделов поступала в Россию, считающуюся основным рынком сбыта".

Что касается продовольственного сектора, то здесь, по словам И.Абдуллаевой, все протекает нормально. "Нет никаких простоев. Проблемы наблюдаются в секторе общественного питания. Могут возникнуть определенные проблемы с компаниями, задействованными в сфере пассажироперевозок. Туристические компании уже смогли определиться со степенью ущерба. А все потому, что ограничения в сфере туризма вступили в силу в начале года. Ограничения в других секторах только вводятся. Поэтому определить размер ущерба компаниям, задействованным в сфере общественного питания и пассажироперевозок, пока проблематично. Вероятно, в предстоящие 10 дней мы сможем получить определенные цифры. Ведется работа в этом направлении. Мы обратились к предпринимателям, чтобы они не только сообщили нам о сложностях, с которыми им довелось столкнуться при сложившихся обстоятельствах, но и выдвинули свои предложения, чтобы мы, заключив их в правовые рамки, представили правительству. Работа в этой области продолжается, полагаю, в ближайшие дни мы будем иметь на руках обобщенный документ".