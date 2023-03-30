Как новое постановление скажется на импорте в Азербайджан заказанных заранее автомобилей?

Предусмотрено таможенное оформление транспортных средств, приобретенных в иностранных государствах до 29 марта текущего года (включительно), путем представления в таможенные органы соответствующих платежных документов, подтверждающих это.

Предусмотрено таможенное оформление транспортных средств, приобретенных в иностранных государствах до 29 марта текущего года (включительно), путем представления в таможенные органы соответствующих платежных документов, подтверждающих это.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете, комментируя постановление Кабмина в связи с ввозом в Азербайджан легковых автомобилей, срок эксплуатации которых превышает 10 лет.

Согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 29 марта 2023 года "Об ограничении ввоза подержанных легковых автомобилей на таможенную территорию Азербайджанской Республики", ограничивается ввоз на территорию страны легковых автомобилей, эксплуатируемых более 10 лет с даты выпуска с завода, решение вступит в силу через 30 дней.

Эксперты отмечают, что данное решение Кабмина имеет большое значение для Азербайджана.

Эксперт в области транспорта Эльданиз Джафаров считает, что если автомобильные импортеры будут предоставлять корректные накладные и другую документацию на импортируемые транспортные средства, никаких проблем не возникнет: "Полагаю, постановление Кабмина должно разрешать ввоз в страну автомобилей, заказанных до даты его подписания. Для этого ввозящее в страну автотранспортное средство физическое или юридическое лицо должно предъявить накладную, где указана дата приобретения транспортного средства. Что касается влияния решения на рынок, летом цены на подержанные автомобили вырастут до 3%. Последующий рост цен будет зависеть от принимаемых в стране решений. Вслед за этим постановлением мы ждем принятия решения о переходе в стране на стандарт "Евро-5", а также предоставления определенных льгот на новые автомобили с малым объемом двигателя. Возможно также незначительное снижение таможенных пошлин. Я не ожидаю резкого роста цен на новые автомобили после принятия этого постановления".

Представитель общественного объединения "Ассоциация автомобильных дилеров Азербайджана" (AADA), эксперт по автомобильному рынку Эйюб Алиев считает, что подписанное премьер-министром постановление имеет большое значение для страны: "Нужно признать, что большинство ввозимых в страну автомобилей, срок эксплуатации которых превышает 10 лет, непригодны для использования. Новое постановление предотвратит их ввоз в страну. Ограничение импорта в страну старых автомобилей создаст условия для повышения цен некоторыми дельцами. Чтобы избежать этого, граждане сами должны отказаться от использования старых автомобилей. Следует учитывать, что если автомобили не будут импортироваться, найти запчасти к ним также станет затруднительным. Отказ от старых автомобилей также полезен с экологической точки зрения.

Я надеюсь, что также будут упрощены условия покупки в кредит и лизинг новых работающих на топливе автомобилей. Если возобновится практика предыдущих лет, связанная с предоставлением автокредитов с 20%-м предварительным взносом, это приведет к увеличению количества новых автомобилей на рынке.

Этот процесс также может ускориться, если заработает обсуждаемая долгое время программа утилизации. Однако в любом случае, реализация процесса потребует определенного времени, ведь для обеспечения его здорового течения необходим комплексный подход".

Отметим, что согласно данным Госкомстата, в стране имеется более 1,4 млн легковых автомобилей. Из них свыше 1,3 млн приходятся на долю частных легковых автомобилей.

В Азербайджане возрастная структура легковых автомобилей выглядит следующим образом:

- автомобили возрастом до 2 лет – 2%;

- автомобили возрастом от 2 до 5 лет – 3%;

- автомобили возрастом от 5 до 10 лет – 11,9%.

Более 80% легковых автомобилей составляют транспортные средства возрастом старше 10 лет.

Ограничение ввоза автомобилей возрастом старше 10 лет создаст следующие возможности:

- будет простимулирован импорт в страну экологически чистых гибридных автомобилей и электромобилей;

- с изъятием из оборота непригодных автомобилей будет обновлен автомобильный парк, сократятся ситуации, провоцирующие ДТП;

- рост количества экологически чистых автомобилей поспособствует сокращению эмиссии углерода и оздоровлению окружающей среды, а также ускорит исполнение документа "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития";

- будет обеспечена защита здоровья и жизни людей и окружающей среды, сократится выброс автотранспортными средствами ядовитых веществ в атмосферу, улучшится экологическая ситуация;

- в стране будет простимулировано производство автомобилей;

- вырастет число квалифицированных кадров в области автомобильного производства.

Напомним, что с 1 января 2019 года импорт электромобилей в страну освобожден от уплаты НДС. С 1 января 2022 года наряду с импортом электромобилей, их продажа, а также импорт и продажа зарядных устройств второго и третьего уровня для этих автомобилей и гибридных автомобилей объемом двигателя не более 2 500 кубических сантиметров и дата выпуска которых не превышает трех лет будут освобождены от уплаты НДС сроком на 3 года.

Постановление Кабмина под номером 94 вступает в силу через 30 дней со дня его публикации.