Как NEO Motors изменит будущее автомобильного рынка Азербайджана с помощью Li Xiang?

NEO Motors, известная своей приверженностью качеству и инновациям, продолжает устанавливать новые стандарты на рынке электрических автомобилей в Азербайджане. Компания гордится тем, что имеет полную инфраструктуру для обслуживанию и ремонта Li Xiang и так

NEO Motors, известная своей приверженностью качеству и инновациям, продолжает устанавливать новые стандарты на рынке электрических автомобилей в Азербайджане. Компания гордится тем, что имеет полную инфраструктуру для обслуживанию и ремонта Li Xiang и так же является единственной в стране, предлагающей гарантию, аналогичную заводской.

Гарантийные Условия Lixiang

Li Auto предоставляет 8-летнюю или 120,000-километровую гарантию на батарею, электродвигатель и контроллер двигателя. Это означает, что на протяжении этого периода клиенты могут быть уверены в бесперебойной работе ключевых компонентов своих автомобилей. В дополнение к этому, Li Auto предлагает 5-летнюю или 100,000-километровую гарантию на сам автомобиль и его основные компоненты. Такие гарантийные условия обеспечивают владельцам автомобилей спокойствие и уверенность в том, что их инвестиции защищены на долгие годы.

NEO Motors является единственной компанией в Азербайджане, которая предоставляет такие же гарантийные условия, что и завод-изготовитель. Это позволяет клиентам получать максимальную выгоду от своих автомобилей, не беспокоясь о возможных неисправностях и затратах на ремонт. Высокие стандарты обслуживания и поддержки клиентов делают NEO Motors лидером в сфере продаж и обслуживания Li Xiang.

Компания активно развивает свою сеть шоурумов и сервисных центров, предлагая клиентам не только широкий выбор автомобилей, но и комфортное обслуживание на высшем уровне. Расположенные в центре Белого города в Баку, шоурум NEO Motors привлекает внимание своим современным дизайном и удобствами, такими как кафе, где клиенты могут отдохнуть и обсудить все детали покупки.

Успех и дальнейшие планы

NEO Motors стремится не только поддерживать высокий уровень сервиса, но и расширять свои возможности. В ближайшее время планируется открытие нового шоурума, который станет еще одной важной вехой в развитии компании. С таким подходом к бизнесу, NEO Motors продолжает укреплять свои позиции на рынке и завоевывать доверие новых клиентов.

Компания NEO Motors подтверждает свою приверженность качеству и инновациям, обеспечивая владельцев электрических автомобилей надежными гарантийными условиями и высоким уровнем обслуживания. Это делает NEO Motors незаменимым партнером для тех, кто выбирает экологичные и технологически продвинутые транспортные средства.