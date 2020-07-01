Как предприниматели могут получить кредит под госгарантии из-за пандемии?

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Пандемия коронавируса (COVID-19) негативно сказывается на ряде областей. Однако государство внедряет механизмы поддержки частного сектора. Так, более 129 тысячам предпринимателей оказана финансовая поддержка в размере 155 миллионов манатов. Помимо этого, упрощено получение кредита для понесших ущерб от пандемии предпринимателей.

Report предоставляет вниманию читателей ответы на вопросы касательно поддержки субъектов предпринимательства со стороны государства, адресованные агентством Министерству экономики Азербайджана.

- Каким субъектам предпринимательства предоставляется государственная гарантия?

- Государственная гарантия распространяется на субъекты предпринимательства, работающие в пострадавших от пандемии областях, и выдается на кредиты в манатах.

- Каковы виды экономической деятельности пострадавших от пандемии областей?

- Информация об этом размещена на официальных интернет-страницах Министерства экономики и Государственной налоговой службы. Эти следующие виды деятельности:

- Сфера общественного питания;

- Производство (исключая продовольствие, лекарства, табак, алкогольные и безалкогольные напитки, нефтепродукты);

- Деятельность спортивно-оздоровительных объектов;

- Оптовая и розничная торговля (за исключением продажи продовольствия, лекарств и нефтепродуктов);

- Деятельность гостиниц, мотелей, хостелов и аналогичных объектов, считающихся средствами размещения;

- Деятельность туроператора и турагента;

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей;

- Деятельность парикмахерских, салонов красоты;

- Деятельность подготовительных (учебных) курсов и курсов повышения квалификации, детских учебно-развивающих центров, детских клубов, психологических центров;

- Частные образовательные учреждения (в том числе детские сады)

- Деятельность по грузоперевозкам и пассажироперевозкам внутри страны (в том числе такси);

- Организация выставок, сценическая деятельность, сфера досуга и развлечений (игр), кинотеатры, театров, музеи и концертные залы;

- Услуги по перевозке и (или) доставке товаров, в том числе еды, продовольственных и непродовольственных товаров по заказам.

- Как подать заявку на получение кредитов под госгарантии?

- Субъект предпринимательства через сайт www.e-edf.gov.az с помощью Asan imza входит в электронную кредитную платформу, при этом автоматически определяется, относится ли сфера его деятельности к видам экономической деятельности, пострадавшим от пандемии. Затем он выбирает уполномоченную кредитную организацию, вносит сумму кредита в соответствии с бизнес-планом и подтверждает заявку. Информацию о результатах обращения он может увидеть в "Личном кабинете" на электронной кредитной платформе.

- В какой срок рассматривается обращение субъекта предпринимательства на получение государственной гарантии?

- Обращение субъекта предпринимательства рассматривается в течение 7 рабочих дней по срочному кредиту (до 200 000 манатов), а по традиционному кредиту - в течение 10 рабочих дней. Государственная гарантия предоставляется через кредитные организации, определенные Наблюдательным советом фонда.

Ссылка на список.

- Какова максимальная сумма кредита, годовая процентная ставка?

- Максимальная сумма гарантированного государством кредита составляет 3 млн манатов. Каждый субъект предпринимательства может получить несколько кредитов на общую сумму, не превышающую 3 млн манатов. Годовая процентная ставка по кредиту не должна превышать 15%, срок кредита - не более 3 лет.

- На какую часть кредита распространяется гарантия?

- На сумму до 60% кредита, выданного субъекту предпринимательства. К примеру, если уполномоченная кредитная организация предоставляет кредит в размере 1 млн манатов, на сумму до 600 000 манатов (1 000 000 X 60%) может быть предоставлена государственная гарантия.

- Могут ли субъекты предпринимательства, имеющие задержки платежей по кредитам, воспользоваться этим механизмом?

- Субъекты предпринимательства с задержкой до 60 дней на 10 марта 2020 года могут воспользоваться этим механизмом.

- Что такое срочный кредит?

- Срочный кредит - это кредит, выдаваемый уполномоченными кредитными организациями на сумму до 200 000 манатов.

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- В каких случаях может быть отказано субъекту предпринимательства в выдаче гарантированных кредитов?

- В предоставлении гарантированных кредитов субъекту предпринимательства может быть отказано в следующих случаях:

- если назначение кредита, который субъект предпринимательства хочет получить в уполномоченной кредитной организации, не соответствует видам экономической деятельности пострадавших отраслей;

- при задержке субъектом предпринимательства кредитных выплат более 60 дней на 10 марта 2020 года (за исключением обязательств, по которым он является гарантом);

- при списании денежных средств на банковских счетах субъекта предпринимательства по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных в договоре между банком и субъектом предпринимательства;

- когда субъект предпринимательства является лицом, имеющем отношение к уполномоченной кредитной организации, к которой он обращается за гарантией;

- когда субъект предпринимательства не занимается видом экономической деятельности пострадавших от пандемии отраслей;

- когда доля участия государства в уставном капитале субъекта предпринимательства превышает 50 процентов.

- при наличии заведенного или прекращенного в отношении субъекта предпринимательства уголовного дела по налоговому правонарушению;

- если субъект предпринимательства является рисковым налогоплательщиком в соответствии с Налоговым кодексом Азербайджанской Республики;

- при отсутствии у субъекта предпринимательства зарегистрированного в налоговом органе объекта в случае, если вид деятельности требует наличие объекта;

- если на дату обращения субъект предпринимательства не занимается активной деятельностью;

- при выявлении несоответствия фактических показателей учета субъекта предпринимательства данным базы налогового учета.

- Может ли субъект предпринимательства направить повторную заявку, если ему отказано в предоставлении государственной гарантии?

- Субъект предпринимательства может повторно обратиться, устранив недостатки, отмеченные в причинах отказа.

- На какие кредиты и какую часть процентной ставки предоставляется процентная субсидия?

- Процентная субсидия распространяется на кредиты, полученные субъектами предпринимательства в манатах под госгарантии от уполномоченных кредитных организаций, и предоставляется на часть в размере 50% годовой процентной ставки.

К примеру: если уполномоченная кредитная организация предоставляет кредит под 14% годовых, то государство субсидирует 7% (14 х 50%). То есть субъект предпринимательства будет погашать кредит не под 14%, а под 7%.

- В каких случаях выплата процентной субсидии может быть отменена?

- При неиспользовании гарантированного кредита по назначению субъектом предпринимательства в соответствии с заключенным договором, при наличии вступившего в законную силу судебного решения, подтверждающего ответственность субъекта предпринимательства за преступления в сфере экономической деятельности, или обращения уполномоченного кредитного учреждения в Фонд на основе требования субъекта предпринимательства выплата процентной субсидии прекращается.

- Предоставляются ли государственные гарантии и процентные субсидии на льготные кредиты?

- Госгарантии и процентные субсидии на льготные кредиты, выданные за счет ресурсов государственных финансовых институтов и фондов, не предоставляются.