Как Азербайджан развивает отношения с Шанхайской организацией сотрудничества?

Азербайджан хочет иметь статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это позволит стране наладить более активные экономические отношения с Китаем и Россией. Членство в организации позволит расширить оборонные отношения с упомянутыми с

Азербайджан хочет иметь статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это позволит стране наладить более активные экономические отношения с Китаем и Россией. Членство в организации позволит расширить оборонные отношения с упомянутыми странами.

Об этом Report заявил экономист-эксперт Халид Керимли, комментируя отношения Азербайджана с ШОС и шаги, предпринимаемые в направлении усиления позиции страны в этой организации.

"В ШОС предоставляется три вида статуса. Первый - это партнер по диалогу, второй - наблюдатель, а третий - полноправное членство. Организацию создали страны Центральной Азии, за исключением Туркменистана. Затем к нему присоединились Россия, Индия и Пакистан. Достаточно лишь сказать, что в этой организации сосредоточено 40% населения мира. Это, пожалуй, самая крупная международная организация после ООН. Именно в этой организации формируется более 20% мирового ВВП. Хотя ШОС не является военным блоком, сотрудничество в военной сфере одно из ее направлений.

Наконец, одной из важнейших составляющих является экономическое сотрудничество. Практически все члены организации также являются членами Евразийского экономического союза. Эта организация своего рода Евразийский союз под председательством Китая и России, цель которого - не допустить господства США, Европейского союза (ЕС) в мировой финансовой системе. Потому что в настоящее время около 75% платежей в мировой торговле осуществляются в долларах США и евро. Эта организация создана именно для того, чтобы избавиться от финансовой монополии Запада. Другая цель - создать условия для свободной торговли, как в ЕС. Страны-члены организации могут осуществлять беспошлинную торговлю друг с другом.

Считаю, что решение Азербайджана, не желающего в нынешних условиях терять различные возможности, является очень правильным шагом. А желание стать полноправным членом - это анализ происходящих процессов, выявление положительных или отрицательных последствий”, - отметил он.

Эксперт-экономист Эльданиз Амиров говорит, что ШОС имеет особое значение для дальнейшего расширения азербайджано-китайских и азербайджано-пакистанских отношений: "В организации представлены девять стран, три из которых - Россия, Пакистан и Китай - сотрудничают с Азербайджаном. Три страны находятся в статусе наблюдателей. Думаю, что укрепление позиций Азербайджана во время членства в этой организации расширит доступ к новым рынкам. В то же время это может сыграть важную роль в поддержке позиции Азербайджана на международной арене”.

Президент Ильхам Алиев, находящийся несколько дней назад с визитом в России, в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ этой страны заявил, что намерен укрепить позиции Азербайджана в организации: "Что касается Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), мы уже задействованы в определенном смысле. Мы являемся партнером по диалогу уже не один год. Это первая ступень. Вторая ступень - это наблюдатели. И мы официально несколько лет назад обратились в секретариат ШОС с тем, чтобы повысить наш статус до статуса наблюдателя, но, к сожалению, этот вопрос до сих пор не решен. В ходе моих контактов с руководством России, Китайской Народной Республики и других членов Шанхайской организации сотрудничества говорилось, что нет причин для неизменения статуса. Но этого до сих пор не происходит по неизвестным для нас причинам".