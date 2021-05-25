Кайрат Торебаев: Казахстан может заменить в структуре азербайджанского импорта 60 товарных позиций

С 2006 по 2020 годы валовый приток прямых инвестиций из Азербайджана в Казахстан составил 306,5 млн долларов США, из Казахстана в Азербайджан - 75,7 млн долларов США

С 2006 по 2020 годы валовый приток прямых инвестиций из Азербайджана в Казахстан составил 306,5 млн долларов США, из Казахстана в Азербайджан - 75,7 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев во время официального открытия в Нур-Султане Торгового дома Азербайджана.

По его словам, из-за пандемии товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном за 2020 год просел на 36,7%. "В числе первоочередных приоритетов для совместной работы двух правительств мы видим в достижении позитивной динамики в торговле, - отметил Кайрат Торебаев. - В этой связи, проанализировав структуру азербайджанского импорта, мы сформировали ряд потенциальных товаров казахстанского производства, которые могли бы заменить импортную продукцию на азербайджанском рынке. Так, к примеру, имеется потенциал поставок казахстанских товаров (60 товарных позиций) на сумму 181,9 млн долларов США. Существенный потенциал наших торгово-экономических взаимоотношений кроется в активном использовании возможностей казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Хочу отметить, что отныне Министерство торговли и интеграции является рабочим органом данной межправкомиссии".

Сегодня в Казахстане работают свыше 660 компаний с азербайджанским капиталом в различных секторах экономики. Казахстанско-азербайджанских совместных компаний - 120.

Напомним, что Торговый дом начал свою деятельность с 1 октября 2019 года, однако ввиду пандемии его официальное открытие было отложено. За это время заключены контракты между азербайджанскими производителями и дистрибьюторскими компаниями, действующими в Казахстане, а также осуществлены первые экспортные поставки. Производители Азербайджана будут поставлять продукцию под брендом "Made in Azerbaijan" в сотрудничестве с крупными дистрибьюторскими компаниями, действующими в Казахстане.