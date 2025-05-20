Кайрат Сарыбай: СВМДА благодаря председательству Азербайджана выйдет на траекторию устойчивого развития

Благодаря азербайджанскому председательству СВМДА выйдет на траекторию устойчивого развития по обеспечению сотрудничества и безопасности в Азии.

Благодаря азербайджанскому председательству СВМДА выйдет на траекторию устойчивого развития по обеспечению сотрудничества и безопасности в Азии.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в кулуарах проходящей в Баку 8-ой пленарной сессии делового совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По его словам, главным фокусом работы делового совета является развитие международных отношений представителей малого и среднего бизнеса стран-членов СВМДА.

"Деловой совет объединяет представителей правительств и бизнес-ассоциаций. Поэтому крайне важно иметь такую площадку, которая охватывает 90% Азии, 28 государств-членов, от Тихого океана до Средиземноморья, от Арктического океана до Индийского", - сообщил К. Сарыбай.

Генсек отметил, что все эти страны занимаются развитием экономики, и малый и средний бизнес играет очень существенную роль в экономиках стран СМВДА.

"Поэтому важно, чтобы малый и средний бизнес имел широкие горизонты всего континентального развития. Ну и понимаем, что Азия не является закрытым континентом. Напротив, Азия сегодня в глобальном экономическом развитии занимает большую роль, как в плане развития технологий, так и в плане развития новой экономики", - добавил генсек.

К. Сарыбай подчеркнул, что сегодняшний деловой совет достиг своей цели: "Я полагаю, что у азербайджанского председательства блестящее начало, будет высокая продуктивность и СВМДА выйдет на траекторию устойчивого развития по обеспечению сотрудничества и безопасности в Азии".