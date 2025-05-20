Азербайджан акцентирует поддержку предпринимательства в повестке СВМДА

Азербайджан в рамках своего председательства делает акцент на инклюзивное развитие, включая создание Женского совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Азербайджан в рамках своего председательства делает акцент на инклюзивное развитие, включая создание Женского совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь организации Кайрат Сарыбай в ходе проходящей в Баку 8-ой пленарной сессии делового совета СВМДА.

Генсек отметил, что расширение прав и возможностей женщин - это не только справедливость, но и стратегическая необходимость для устойчивого роста.

"Создание Женского совета СВМДА станет платформой институционального взаимодействия. Важно также развивать синергию между консультативными органами СВМДА - Деловым советом и Молодежным советом, поскольку молодежь является ключевым источником инноваций", - заявил К. Сарыбай.

По его словам, университетская партнерская сеть может быть использована для вовлечения молодых исследователей в развитие малого и среднего бизнеса: "Это соответствует Целям устойчивого развития ООН, в частности ЦУР 4 - Качественное образование и ЦУР 8 - Достойная работа и экономический рост".

Как подчеркнул К.Сарыбай, СМВДА высоко ценит внимание Азербайджана к вопросам малого и среднего предпринимательства (МСП), инвестиций, бизнеса и торговли. При этом он обозначил шесть приоритетных направлений и шагов для развития: содействие цифровизации для роста МСП, развитие женского предпринимательства, поддержка "зеленого перехода" МСП, роль МСП в "умных городах" и государственные стимулы, трансграничная торговля и электронная коммерция и участие МСП в глобальных цепочках добавленной стоимости.

Генсек призвал государства-члены предлагать новые проекты в рамках фонда СМВДА и вносить взносы в него.

"В рамках Фонда СВМДА, созданного в 2022 году, недавно стартовал первый проект в Центральном Афганистане - устойчивое выращивание пшеницы, предложенный Казахстаном при финансовом участии Ирака. Фонд работает на принципах прозрачности, добровольности и консенсуса", - подчеркнул К. Сарыбай.