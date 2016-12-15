Каха Каладзе: SOCAR хочет приобрести часть акций нефтегазовой корпорации Грузии

Тбилиси. 15 декабря. REPORT.AZ/ "Мы намерены продать 25 процентов акций нефтегазовой корпорации Грузии. На днях будет сделано официальное заявление в связи с этим".

Об этом грузинскому бюро Report заявил заместитель премьер-министра Грузии, министр энергетики Каха Каладзе.

По его словам, в сферу деятельности корпорации входят все ресурсы Грузии, в том числе газопровод: "Мы уже получили несколько предложений по приобретению акций. Компания SOCAR также намерена приобрести 25 процентов акций нефтегазовой корпорации Грузии. Мы рассмотрим все предложения, в том числе предложение SOCAR".