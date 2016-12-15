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    Каха Каладзе: SOCAR хочет приобрести часть акций нефтегазовой корпорации Грузии

    Мы рассмотрим все предложения, в том числе предложение SOCAR

    Тбилиси. 15 декабря. REPORT.AZ/ "Мы намерены продать 25 процентов акций нефтегазовой корпорации Грузии. На днях будет сделано официальное заявление в связи с этим".

    Об этом грузинскому бюро Report заявил заместитель премьер-министра Грузии, министр энергетики Каха Каладзе. 

    По его словам, в сферу деятельности корпорации входят все ресурсы Грузии, в том числе газопровод: "Мы уже получили несколько предложений по приобретению акций. Компания SOCAR также намерена приобрести 25 процентов акций нефтегазовой корпорации Грузии. Мы рассмотрим все предложения, в том числе предложение SOCAR".

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