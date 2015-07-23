​Кабмин вносит в Госдуму проект соглашения между Россией и Азербайджаном о защите инвестиций

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Кабмин РФ одобрил проект российско-азербайджанского межправительственного Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился внести законопроект о ратификации этого документа на рассмотрение в Госдуму.

Соглашение было подписано 29 сентября 2014 года в Астрахани. "Вступление его в силу обеспечит российским и азербайджанским инвесторам долговременную стабильность и предсказуемость правовой среды, будет способствовать активизации инвестиционного сотрудничества между странами", - подчеркивают в кабинете министров.

В настоящее время, отмечается в сопроводительных материалах, в сфере экономического сотрудничества между двумя странами не в полном объеме урегулированы вопросы защиты взаимных инвестиций и разрешения инвестиционных споров.

"Соглашением предусматривается предоставление инвесторам режима наибольшего благоприятствования, при котором каждой договаривающейся стороной предоставляется инвестициям инвесторов государства другой стороны не менее благоприятный режим, чем тот, который предоставляется инвестициям собственных инвесторов или инвестициям инвесторов любого третьего государства, - указывается на сайте правительства. - Соглашение гарантирует защиту инвестиций от принудительного изъятия - национализации, экспроприации, за исключением случаев, когда такие меры принимаются в общественных интересах при соблюдении порядка, установленного законодательством государств договаривающихся сторон".

Положениями документа конкретизируются механизмы защиты инвестиций от принудительного изъятия и возмещения ущерба. Предусматриваются меры судебной защиты прав инвесторов, процедуры разрешения инвестиционных споров, включая международный арбитраж. Гарантируется беспрепятственный перевод доходов и других платежей в связи с инвестициями.