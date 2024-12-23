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Кабмин утвердил правила оценки объективной необходимости злоупотребления доминирующим положением

Кабмин утвердил правила оценки объективной необходимости злоупотребления доминирующим положением 15:46
Бизнес
23 декабря 2024 г. 16:32
Кабмин утвердил правила оценки объективной необходимости злоупотребления доминирующим положением

Кабинет министров утвердил "Правила объективной необходимости злоупотребления доминирующим положением и оценки ее эффективности".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Правила разработаны в соответствии с Кодексом о конкуренции и определяют условия объективной необходимости злоупотребления хозяйствующим субъектом своего доминирующего положения на рынке и порядка оценки эффективности этого.

Хозяйствующие субъекты, злоупотребляющие доминирующим положением, могут подать ходатайство в Комиссию по конкуренции об оценке объективной необходимости и эффективности своих действий в течение 30 дней с момента представления им решения Комиссии о возбуждении дела (о злоупотреблении доминирующим положением).

Также, в соответствии с результатами оценки злоупотребления доминирующим положением, Комиссия по конкуренции принимает решение о признании или непризнании обоснования хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, относительно объективной необходимости в этом.

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