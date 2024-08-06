Кабмин утвердил перечень необходимой для предоставления агрегаторами такси информации

Кабинет министров Азербайджана утвердил перечень необходимой информации, которую агрегаторы такси обязаны ежемесячно предоставлять в налоговый орган.

Кабинет министров Азербайджана утвердил перечень необходимой информации, которую агрегаторы такси обязаны ежемесячно предоставлять в налоговый орган.

Как сообщает Report, постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно перечню ежемесячной информации, которая должна передаваться операторами заказа такси через свою информационную систему в электронную информационную систему Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, агрегаторы такси должны предоставлять информацию по каждому легковому автомобилю такси.