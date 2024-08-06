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Кабмин утвердил перечень необходимой для предоставления агрегаторами такси информации 

Кабмин утвердил перечень необходимой для предоставления агрегаторами такси информации  Кабинет министров Азербайджана утвердил перечень необходимой информации, которую агрегаторы такси обязаны ежемесячно предоставлять в налоговый орган.
Бизнес
6 августа 2024 г. 16:47
Кабмин утвердил перечень необходимой для предоставления агрегаторами такси информации 

Кабинет министров Азербайджана утвердил перечень необходимой информации, которую агрегаторы такси обязаны ежемесячно предоставлять в налоговый орган.

Как сообщает Report, постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно перечню ежемесячной информации, которая должна передаваться операторами заказа такси через свою информационную систему в электронную информационную систему Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, агрегаторы такси должны предоставлять информацию по каждому легковому автомобилю такси.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda taksi operatorunun vergi orqanına təqdim etməli olduğu məlumatların siyahısı təsdiqlənib

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