Кабмин утвердил перечень импортозамещающих пищевых продуктов

Кабинет министров утвердил перечень продуктов питания, необходимых для обеспечения импортозамещения.

Кабинет министров утвердил перечень продуктов питания, необходимых для обеспечения импортозамещения.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, в список входят столовые оливки, сухари и печенье, различные сладости, макароны, лапша, кус-кус и аналогичные мучные изделия, а также какао, шоколад и кондитерские изделия.

Перечень относится к налогоплательщикам, осуществляющим производство или переработку пищевых продуктов путем переработки отечественного сырья.