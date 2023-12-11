Кабмин утвердил новый порядок ввоза продуктов питания и кормов в Азербайджан

Кабинет министров утвердил порядок ввоза в Азербайджан пищевой и кормовой продукции, а также материалов и изделий, контактирующих с ними.

Кабинет министров утвердил порядок ввоза в Азербайджан пищевой и кормовой продукции, а также материалов и изделий, контактирующих с ними.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

В то же время утверждена форма и сроки представления электронного уведомления, который необходимо представить уполномоченным органам до ввоза данной категории товаров на таможенную территорию, и порядок транзитных перевозок пищевой и кормовой продукции.

Постановлением также утвержден список пищевой и кормовой продукции, для ввоза которой на таможенную территорию Азербайджана необходимо наличие соответствующих документов, подтверждающих их безопасность.

Тем самым отменяется постановление правительства от 16 июля 2018 года "Об утверждении формы и правил выдачи сертификатов безопасности пищевых продуктов".

Согласно новому постановлению, при ввозе продуктов питания и кормов в страну автомобильным, морским и железнодорожным транспортом уведомление через Автоматизированную информационную систему безопасности пищевых продуктов (AQTIS) должно быть направлено не менее чем за 24 часа до прибытия на таможенную территорию Азербайджана. При ввозе этой категории товаров воздушным транспортом - не менее чем за 12 часов до вылета из аэропорта страны-экспортера.