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В Азербайджане будут наказывать за отсутствие краткой электронной таможенной декларации на импорт

Кабмин принял решение в связи электронной декларацией на импорт

В Азербайджане вводится административная ответственность за непредоставление таможенным органам краткой электронной таможенной декларации на импорт товаров.

Как передает Report, соответствующее решение принял Кабинет министров.

Согласно решению, заявка должна быть в обязательном порядке предоставлена таможенным органам до ввоза товара, за исключением тех случаев, когда товар ввозится с некоммерческой целью.

Отмечается, что введение административной ответственности не повлияет на процессы таможенного оформления и пропуска товаров. 

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