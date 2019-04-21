В Азербайджане будут наказывать за отсутствие краткой электронной таможенной декларации на импорт

В Азербайджане вводится административная ответственность за непредоставление таможенным органам краткой электронной таможенной декларации на импорт товаров.
Как передает Report, соответствующее решение принял Кабинет министров.
Согласно решению, заявка должна быть в обязательном порядке предоставлена таможенным органам до ввоза товара, за исключением тех случаев, когда товар ввозится с некоммерческой целью.
Отмечается, что введение административной ответственности не повлияет на процессы таможенного оформления и пропуска товаров.
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