В Азербайджане будут наказывать за отсутствие краткой электронной таможенной декларации на импорт

В Азербайджане вводится административная ответственность за непредоставление таможенным органам краткой электронной таможенной декларации на импорт товаров.

Как передает Report, соответствующее решение принял Кабинет министров.

Согласно решению, заявка должна быть в обязательном порядке предоставлена таможенным органам до ввоза товара, за исключением тех случаев, когда товар ввозится с некоммерческой целью.

Отмечается, что введение административной ответственности не повлияет на процессы таможенного оформления и пропуска товаров.