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    Кабмин обновил правила выделения финпомощи предпринимателям

    Бизнес
    • 06 октября, 2026
    • 10:13
    Кабмин обновил правила выделения финпомощи предпринимателям

    Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение "Об утверждении правил выплаты финансовой помощи предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на освобожденных от оккупации территориях, за использование коммунальных услуг (электроэнергия, природный газ, водоснабжение и услуги по отводу сточных вод)" от 2 июня 2023 года.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно документу, Министерство экономики будет до 1 июля представлять в Министерство финансов бюджетную заявку (проект бюджета) по необходимым на следующий год средствам для выплаты финансовой помощи в соответствии со статьей 11.8 закона "О бюджетной системе".

    Али Асадов Кабинет министров Азербайджана
    Nazirlər Kabineti sahibkarlara maliyyə yardımı ilə bağlı qərarını yeniləyib
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