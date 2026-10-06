Кабмин обновил правила выделения финпомощи предпринимателям
Бизнес
- 06 октября, 2026
- 10:13
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Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение "Об утверждении правил выплаты финансовой помощи предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на освобожденных от оккупации территориях, за использование коммунальных услуг (электроэнергия, природный газ, водоснабжение и услуги по отводу сточных вод)" от 2 июня 2023 года.
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, Министерство экономики будет до 1 июля представлять в Министерство финансов бюджетную заявку (проект бюджета) по необходимым на следующий год средствам для выплаты финансовой помощи в соответствии со статьей 11.8 закона "О бюджетной системе".
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