Кабмин принял решение касательно предпринимателей, получивших документы о поощрении инвестиций

Кабинет министров утвердил ”Перечень товарных позиций, по которым юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, получившим документ о стимулировании инвестиций, будет выдан подтверждающий документ на ввоз техники, технологического оборудования и ус

Кабинет министров утвердил ”Перечень товарных позиций, по которым юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, получившим документ о стимулировании инвестиций, будет выдан подтверждающий документ на ввоз техники, технологического оборудования и установок".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

В список входят средства производства, нагревательные печи, расходные материалы для станков, двигатели, паровые котлы, промышленные печи, автозагрузчики, оборудование для производства напитков, некоторые виды сельхозоборудования, генераторы, автомобили для перевозки продуктов питания и пр.