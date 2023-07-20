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Кабмин принял решение касательно предпринимателей, получивших документы о поощрении инвестиций

Кабмин принял решение касательно предпринимателей, получивших документы о поощрении инвестиций Кабинет министров утвердил ”Перечень товарных позиций, по которым юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, получившим документ о стимулировании инвестиций, будет выдан подтверждающий документ на ввоз техники, технологического оборудования и ус
Бизнес
20 июля 2023 г. 13:25
Кабмин принял решение касательно предпринимателей, получивших документы о поощрении инвестиций

Кабинет министров утвердил ”Перечень товарных позиций, по которым юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, получившим документ о стимулировании инвестиций, будет выдан подтверждающий документ на ввоз техники, технологического оборудования и установок".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

В список входят средства производства, нагревательные печи, расходные материалы для станков, двигатели, паровые котлы, промышленные печи, автозагрузчики, оборудование для производства напитков, некоторые виды сельхозоборудования, генераторы, автомобили для перевозки продуктов питания и пр.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlər Kabineti investisiya təşviqi sənədinə malik sahibkarlara dair qərar verib

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