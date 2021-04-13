К торгам товарно-сырьевой биржи Туркменистана проявили интерес 5 стран

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за прошедшую неделю зарегистрировано 37 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за прошедшую неделю зарегистрировано 37 сделок на сумму около 24 миллионов долларов США.

Как передает Report, в ходе торгов предприниматели из Турции и Афганистана приобрели прокаленный нефтяной кокс и гидроочищенное дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ).

Афганские коммерсанты также закупили автобензин марки EСO-93 (ГК «Туркменгаз»). Кроме того, предметом сделок бизнесменов из России и Афганистана стал полиэтилен, а предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели хлопчатобумажную пряжу.

За манатные средства предприниматели из Пакистана закупили хлопчатобумажную пряжу на сумму более 878 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропиленовые мешки, парафиновый гач, агломерат и гранулят полипропиленовой пленки (ТКНПЗ) на 10 миллионов 574 тысячи манатов.