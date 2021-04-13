О нас
Report Georgia
Аудио новости

К торгам товарно-сырьевой биржи Туркменистана проявили интерес 5 стран

К торгам товарно-сырьевой биржи Туркменистана проявили интерес 5 стран На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за прошедшую неделю зарегистрировано 37 сделок
Бизнес
13 апреля 2021 г. 15:59
К торгам товарно-сырьевой биржи Туркменистана проявили интерес 5 стран

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за прошедшую неделю зарегистрировано 37 сделок на сумму около 24 миллионов долларов США.

Как передает Report, в ходе торгов предприниматели из Турции и Афганистана приобрели прокаленный нефтяной кокс и гидроочищенное дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ).

Афганские коммерсанты также закупили автобензин марки EСO-93 (ГК «Туркменгаз»). Кроме того, предметом сделок бизнесменов из России и Афганистана стал полиэтилен, а предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели хлопчатобумажную пряжу.

За манатные средства предприниматели из Пакистана закупили хлопчатобумажную пряжу на сумму более 878 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропиленовые мешки, парафиновый гач, агломерат и гранулят полипропиленовой пленки (ТКНПЗ) на 10 миллионов 574 тысячи манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 37 transactions concluded at State Commodity and Raw Materials Exchange of Turkmenistan

Новости партнеров

Другие новости из категории

Азербайджанские компании могут принять участие в приватизации в Украине
Азербайджанские компании могут принять участие в приватизации в Украине
13 апреля 2021 г. 16:58
Гюльмамедов: Наблюдается приток квалифицированных кадров в частный сектор
Гюльмамедов: Наблюдается приток квалифицированных кадров в частный сектор
13 апреля 2021 г. 12:12
Число миллиардеров до 40 лет выросло за год до 79
Число миллиардеров до 40 лет выросло за год до 79
13 апреля 2021 г. 11:28
Состояние Джека Ма после штрафа Alibaba выросло на 2 млрд долларов
Состояние Джека Ма после штрафа Alibaba выросло на 2 млрд долларов
13 апреля 2021 г. 09:33
Huawei вложит более миллиарда долларов в технологии для электромобилей
Huawei вложит более миллиарда долларов в технологии для электромобилей
12 апреля 2021 г. 17:37
Микаил Джаббаров: В I квартале ненефтяной экспорт вырос на 16%
Микаил Джаббаров: В I квартале ненефтяной экспорт вырос на 16%
12 апреля 2021 г. 17:09
Глава ГТК ознакомился со строительными работами на таможенном посту Ханоба
ФотоГлава ГТК ознакомился со строительными работами на таможенном посту "Ханоба"
12 апреля 2021 г. 16:12
Suez и Veolia создают объединенную компанию с годовым оборотом 37 млрд евро
Suez и Veolia создают объединенную компанию с годовым оборотом 37 млрд евро
12 апреля 2021 г. 15:56
Rolls-Royce установил исторический рекорд по продажам элитных автомобилей
Rolls-Royce установил исторический рекорд по продажам элитных автомобилей
10 апреля 2021 г. 09:37
DEIK: Мы стараемся привлечь турецких инвесторов в Карабах
DEIK: Мы стараемся привлечь турецких инвесторов в Карабах
9 апреля 2021 г. 18:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi