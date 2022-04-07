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К Irshad ELECTRONICS применены финансовые санкции

К Irshad ELECTRONICS применены финансовые санкции Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики наложила финансовые санкции на ООО “Irshad ELECTRONICS”.
Бизнес
7 апреля 2022 г. 16:40
К Irshad ELECTRONICS применены финансовые санкции

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики наложила финансовые санкции на ООО “Irshad ELECTRONICS”.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

В связи с тем, что ЗАО ”Интеграл“, ”Irshad ELECTRONICS“, ”Soliton LTD“ и ООО ”ELCORE DISTRIBUTION AZ" не предоставили запрашиваемые документы и информацию, в отношении этих субъектов было возбуждено дело. Сегодня было рассмотрено дело против "Irshad ELECTRONICS", даны соответствующие указания и применены финансовые санкции.

Информация о результатах рассмотрения дел по другим субъектам будет размещена на сайте Госслужбы.

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Версия на азербайджанском языке “IRŞAD ELECTRONİCS”ə maliyyə sanksiyası tətbiq edilib

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