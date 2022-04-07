К Irshad ELECTRONICS применены финансовые санкции

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики наложила финансовые санкции на ООО “Irshad ELECTRONICS”.

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики наложила финансовые санкции на ООО “Irshad ELECTRONICS”.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

В связи с тем, что ЗАО ”Интеграл“, ”Irshad ELECTRONICS“, ”Soliton LTD“ и ООО ”ELCORE DISTRIBUTION AZ" не предоставили запрашиваемые документы и информацию, в отношении этих субъектов было возбуждено дело. Сегодня было рассмотрено дело против "Irshad ELECTRONICS", даны соответствующие указания и применены финансовые санкции.

Информация о результатах рассмотрения дел по другим субъектам будет размещена на сайте Госслужбы.