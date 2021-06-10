К 2030 году доля Карабаха в ненефтяном секторе может составить 5-10%

"В Карабахе экономика будет развиваться по шести основным направлениям: аграрный бизнес, пищевая промышленность, горнодобывающая промышленность, зеленая энергетика, логистика и туризм. В аграрный бизнес будут вовлечены 200 тысяч гектаров сельхозугодий, па

"В Карабахе экономика будет развиваться по шести основным направлениям: аграрный бизнес, пищевая промышленность, горнодобывающая промышленность, зеленая энергетика, логистика и туризм. В аграрный бизнес будут вовлечены 200 тысяч гектаров сельхозугодий, пастбища, а также десятки тысяч гектаров неиспользуемых земель вдоль бывшей линии".

Об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы, передает Report.

По его словам, в Карабахе планируется развитие горнодобывающей промышленности: "В частности, за счет месторождения "Сойудлу" Кельбаджар может превратиться в центр горнодобывающей промышленности региона. Доля карабахского региона в горнодобывающей промышленности страны может составлять 5,3%, в перерабатывающей промышленности - 4,3%".

Гасымлы отмечает, что Джебраильский район является логистическим центром, через который проходят коммуникации как с Турцией и Ираном, так и с другими регионами Карабаха. Доля карабахского региона в объеме транспортных услуг в Азербайджане оценивается в 4,9%. В статусе культурного центра Шуша станет основным драйвером туризма не только Карабаха, но и Азербайджана в целом, а также исламского и тюркского мира в ближайшие годы.

По его словам, Карабах имеет потенциал для превращения региона в зону зеленой энергетики. Станции "Худафарин", "Гыз галасы", "Суговушан", а также небольшие гидроэлектростанции в Кельбаджаре и Лачине способны удовлетворить первоначальные потребности карабахского региона в энергии. Намерение BP инвестировать в зеленую энергию в Карабахе является дополнительным стимулом для привлечения инвестиций не только в альтернативную энергетику, но и в регион в целом".

Также к 2030 году доля Карабаха в ненефтяном секторе Азербайджана может составить 5-10%.