К 2025 году в Казахстане ожидают появления 600 новых экспортеров

Потенциал наращивания экспорта имеется по 16-ти приоритетным товарным позициям на 13,5 млрд долларов США

Министерство торговли и интеграции Казахстана запустило новую систему господдержки – акселерация экспортеров.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

«Бизнес получит помощь в интенсивном экспортном развитии – в сопровождении вплоть до выхода на новые рынки (опыт Канады, Австралии, России, США, Германии). В пищепроме отобрано около 40 компаний, которые готовятся к экспорту в Китай», - сказал он.

Всего по расчетам ведомства, поддержка экспортной акселерации к 2025 году позволит еще шести сотням казахстанских предприятий пополнить ряды уверенных экспортеров (на сегодня – 400 экспортеров). «Это обеспечит увеличение экспортных поставок на 410,2 млн долларов США. и поступление дополнительных налоговых отчислений на 34,5 млрд тенге», - сказал он.

Министр отметил, что круглосуточно находится на связи с экспортерами. «Много проблемных вопросов они озвучивают через наш телеграмм-канал @exportgov. Например, в этом году мы помогли провести поставку 10 тонн мёда из Лепсинска в Объединенные Арабские Эмираты. Туда же в апреле удалось организовать авиаэкспресс на 22 тонны мясной продукции. В прошлом году впервые организовали экспорт наших аккумуляторов в Италию. В Камбоджу отправили (тоже впервые) летно-навигационные тренажёры», - продолжил он.

В целом, по словам Б.Султанова, анализ перспектив наращивания экспорта показывает потенциал по 16-ти приоритетным товарным позициям на 13,5 млрд долларов США (мясное животноводство, другие продукты АПК, пестициды и удобрения, металлы, нефтехимия, машиностроение, транспортный хаб, ИТ услуги, туризм). В ближайшее время мы утвердим дорожные карты по их продвижению. «По приоритетным услугам, в том числе в сфере транспорта, туризма и IТ, есть потенциал по наращиванию экспорта на 4,4 млрд долларов США», - резюмировал он.

