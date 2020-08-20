О нас
Report Georgia

К 2025 году в Казахстане ожидают появления 600 новых экспортеров

К 2025 году в Казахстане ожидают появления 600 новых экспортеров Потенциал наращивания экспорта имеется по 16-ти приоритетным товарным позициям на 13,5 млрд долларов США 
Бизнес
20 августа 2020 г. 11:54
К 2025 году в Казахстане ожидают появления 600 новых экспортеров

Министерство торговли и интеграции Казахстана запустило новую систему господдержки – акселерация экспортеров. 

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

«Бизнес получит помощь в интенсивном экспортном развитии – в сопровождении вплоть до выхода на новые рынки (опыт Канады, Австралии, России, США, Германии). В пищепроме отобрано около 40 компаний, которые готовятся к экспорту в Китай», - сказал он.

Всего по расчетам ведомства, поддержка экспортной акселерации к 2025 году позволит еще шести сотням казахстанских предприятий пополнить ряды уверенных экспортеров (на сегодня – 400 экспортеров). «Это обеспечит увеличение экспортных поставок на 410,2 млн долларов США. и поступление дополнительных налоговых отчислений на 34,5 млрд тенге», - сказал он.

Министр отметил, что круглосуточно находится на связи с экспортерами.  «Много проблемных вопросов они озвучивают через наш телеграмм-канал @exportgov. Например, в этом году мы помогли провести поставку 10 тонн мёда из Лепсинска в Объединенные Арабские Эмираты. Туда же в апреле удалось организовать авиаэкспресс на 22 тонны мясной продукции. В прошлом году впервые организовали экспорт наших аккумуляторов в Италию. В Камбоджу отправили (тоже впервые) летно-навигационные тренажёры», - продолжил он.

В целом, по словам Б.Султанова, анализ перспектив наращивания экспорта показывает потенциал по 16-ти приоритетным товарным позициям на 13,5 млрд долларов США (мясное животноводство, другие продукты АПК, пестициды и удобрения, металлы, нефтехимия, машиностроение, транспортный хаб, ИТ услуги, туризм). В ближайшее время мы утвердим дорожные карты по их продвижению. «По приоритетным услугам, в том числе в сфере транспорта, туризма и IТ, есть потенциал по наращиванию экспорта на 4,4 млрд долларов США», - резюмировал он. 
 

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
12 августа 2020 г. 18:09
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49

Последние новости

12:11
Компания Turan будет управлять закупками BP в Азербайджане  Энергетика
12:10
Авиакомпания Red Wings получит 30 невостребованных SSJ Инфраструктура
11:56
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика
11:54
К 2025 году в Казахстане ожидают появления 600 новых экспортеров Бизнес
11:51
В России за сутки число умерших от коронавируса превысило 100 человек В регионе
11:38
2 702 человека в Японии заснули посреди дороги в этом году Другие страны
11:36
В Азербайджане стартовали очередные приемные экзамены  Наука и образование
11:33
ВидеоНавальный находится в коме после отравления В регионе
11:12
Армения нарушила режим прекращения 37 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
11:10
ФотоНарушив карантин, пошли в спортзал Происшествия
11:07
Названа лучшая "валюта-убежище" Финансы
11:00
В Грузии еще 9 случаев заражения COVID-19 В регионе
10:45
СМИ: число умерших от жары в Токио превысило 130 Другие страны
10:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2020) Финансы
10:21
Назначен директор Республиканской нейрохирургической больницы Здоровье
Вся новостная лента