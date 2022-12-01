К 2025 году годовой ненефтяной экспорт достигнет 5 млрд долларов

Азербайджан планирует к 2025 году довести годовую стоимость экспорта ненефтяных продуктов до 5 млрд долларов США.

Азербайджан планирует к 2025 году довести годовую стоимость экспорта ненефтяных продуктов до 5 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

"У нас есть 15 целевых рынков для ненефтяного экспорта. Мы принимаем участие в международных выставках и ярмарках и представляем ненефтяные продукты отечественного производства под брендом "Made in Azerbaijan". Основными целями национальной экспортной стратегии являются создание новой культуры продвижения экспорта и расширение географии экспорта отечественной продукции. Мы также имеем в виду поддержку экспортных финансовых инструментов. Если мы успешно реализуем эту стратегию, то в будущем можем подумать о создании эксим банка в Азербайджане“, - отметил он.