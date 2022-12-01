О нас

К 2025 году годовой ненефтяной экспорт достигнет 5 млрд долларов

К 2025 году годовой ненефтяной экспорт достигнет 5 млрд долларов Азербайджан планирует к 2025 году довести годовую стоимость экспорта ненефтяных продуктов до 5 млрд долларов США.
Бизнес
1 декабря 2022 г. 11:48
К 2025 году годовой ненефтяной экспорт достигнет 5 млрд долларов

Азербайджан планирует к 2025 году довести годовую стоимость экспорта ненефтяных продуктов до 5 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

"У нас есть 15 целевых рынков для ненефтяного экспорта. Мы принимаем участие в международных выставках и ярмарках и представляем ненефтяные продукты отечественного производства под брендом "Made in Azerbaijan". Основными целями национальной экспортной стратегии являются создание новой культуры продвижения экспорта и расширение географии экспорта отечественной продукции. Мы также имеем в виду поддержку экспортных финансовых инструментов. Если мы успешно реализуем эту стратегию, то в будущем можем подумать о создании эксим банка в Азербайджане“, - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's annual non-oil exports to reach $5B by 2025
Версия на азербайджанском языке İllik qeyri-neft ixracı 2025-ci ilədək 5 milyard dollara çatdırılacaq

Самое читаемое

Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
24 ноября 2022 г. 19:26
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
29 ноября 2022 г. 11:55
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
25 ноября 2022 г. 16:03
Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги Баксол
ФотоЗавершены ремонтные работы на еще одном участке дороги "Баксол"
28 ноября 2022 г. 14:00
СГБ начала аресты в Нахчыване
СГБ начала аресты в Нахчыване
25 ноября 2022 г. 10:57
Владимир Тимошенко награжден орденом Шохрат
Владимир Тимошенко награжден орденом "Шохрат"
24 ноября 2022 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi