К 2025 году доля малых и средних предприятий в ВВП Азербайджана будет доведена до 35%

В “Рамочном документе ООН о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021-2025 годы”(ПРООН) ставится цель довести долю малых и средних предприятий в ВВП Азербайджана до 35% к 2025 году.
Как сообщает Report, об этом на заседании Совместного Руководящего комитета по реализации рамочного документа заявил начальник отдела устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики, секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию Гусейн Гусейнов.
По его словам, для этого необходимо увеличить количество и расширить охват проектов по поддержке малого и среднего бизнеса: "Наращивание усилий агентств ООН и правительства в этом направлении является одной из ожидаемых основных целей".