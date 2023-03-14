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К 2025 году доля малых и средних предприятий в ВВП Азербайджана будет доведена до 35%

К 2025 году доля малых и средних предприятий в ВВП Азербайджана будет доведена до 35% В “Рамочном документе ООН о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021-2025 годы”(ПРООН) ставится цель довести долю малых и средних предприятий в ВВП Азербайджана до 35% к 2025 году.
Бизнес
14 марта 2023 г. 14:21
К 2025 году доля малых и средних предприятий в ВВП Азербайджана будет доведена до 35%

В “Рамочном документе ООН о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021-2025 годы”(ПРООН) ставится цель довести долю малых и средних предприятий в ВВП Азербайджана до 35% к 2025 году.

Как сообщает Report, об этом на заседании Совместного Руководящего комитета по реализации рамочного документа заявил начальник отдела устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики, секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию Гусейн Гусейнов.

По его словам, для этого необходимо увеличить количество и расширить охват проектов по поддержке малого и среднего бизнеса: "Наращивание усилий агентств ООН и правительства в этом направлении является одной из ожидаемых основных целей".

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Версия на английском языке Azerbaijan to increase share of small and medium enterprises in GDP to 35% by 2025
Версия на азербайджанском языке 2025-ci ilədək Azərbaycanda kiçik və orta müəssisələrin ÜDM-dəki payı 35 %-ə çatdırılacaq

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