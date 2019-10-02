Компания Johnson & Johnson выплатит более $20 млн двум округам штата Огайо, власти которых обвиняют ее в стимулировании опиоидного кризиса в США.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник на ее сайте.

"Johnson & Johnson, а также принадлежащая ей Janssen Pharmaceutical Companies, объявляют сегодня о мировом соглашении с округами Кайяхога и Саммит штата Огайо, снимающем все обвинения властей этих округов без признания ответственности и исключает компанию из федерального судебного разбирательства, которое должно начаться 21 октября 2019 года, - говорится в заявлении Johnson & Johnson. - Соглашение подразумевает, что компания выплатит округам в общей сложности $10 млн".

Помимо этого в заявлении указывается, что Johnson & Johnson возместит властям судебные издержки в размере $5 млн, а также направит $5,4 млн некоммерческим организациям, борющимся с последствиями опиоидного кризиса в этих двух округах.

Отметим, что власти американских городов, штатов и округов подали против фармацевтических компаний, в число которых входит Johnson & Johnson, более 2 тыс. исков. Суть обвинений в адрес компании сводится к тому, что она отчасти ответственна за возникновение в США опиоидного кризиса, поскольку распространяла и продвигала на рынке опасные и вызывающие привыкание обезболивающие на опиоидной основе.