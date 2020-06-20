Johnson & Johnson прекратит продажу ряда косметических продуктов

Американская компания Johnson & Johnson приняла решение прекратить продажу кремов и лосьонов, отбеливающих тон кожи.

Как передает Report, об этом сообщает издание New York Times. Средства продавались в странах Азии и Ближнего Востока.

В частности, речь идет о продуктах Neutrogena Fine Fairness и Clear Fairness. Такие продукты, как правило, применяются для осветления пигментных пятен. Их продажа прекратится через некоторое время.

В компании пришли к выводу, что некоторые названия и описания продуктов линеек Neutrogena и Clean & Clear производят впечатление, что светлая кожа лучше, чем ее естественный вид. В Johnson & Johnson подчеркнули, что не подразумевали этого и что красивой является в первую очередь здоровая кожа.

Ранее американский производитель мороженого Dreyer's («дочка» Nestle) решил отказаться от названия фирменного мороженого Eskimo Pie, чтобы не оскорблять эскимосов. Кроме того, ряд компаний в США и Великобритании начали извиняться за то, что в прошлом были связаны с рабством и работорговлей. Это происходит на фоне протестов против расизма. Акции проходят во многих странах из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией США.