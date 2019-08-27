Johnson & Johnson заплатит $572 млн за распространение опиоидов в США

Johnson & Johnson проиграла судебное разбирательство по иску, вчиненному ей штатом Оклахома, и должна будет выплатить местным властям 572 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает CNN.

Суд Кливленда (штат Оклахома) постановил в понедельник, что компания Johnson & Johnson несет ответственность за распространение так называемой опиоидной эпидемии в штате. В своем постановлении окружной судья Тэд Болкмэн заявил, что ответчик «предоставлял ложную и вводящую в заблуждение информацию при продвижении своих лекарственных препаратов и опиоидов на рынке, а согласно законам штата, этого достаточно, чтобы расценивать» действия корпорации как противоречащие местному законодательству в сфере охраны здоровья населения.

В самой компании тут же заявили, что намерены обжаловать это решение: «Janssen (дочерняя компания Johnson & Johnson, обвиняемая властями Оклахомы) не провоцировала опиоидный кризис в Оклахоме, и ни факты, ни закон не позволяют сделать такой вывод»,— говорится в заявлении исполнительного вице-президента компании Майкла Ульмана.

Ранее власти Оклахомы заключили соглашения с двумя другими производителями опиоидов: Purdue Pharma и Teva Pharmaceuticals согласились заплатить штраф в размере 270 млн и 85 млн долларов соответственно в рамках внесудебного урегулирования претензий со стороны штата. Дело против Johnson & Johnson стало первым в истории нынешнего опиоидного кризиса США, дошедшим до судебного разбирательства.