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Johnson & Johnson купит разработчика сердечно-сосудистых имплантатов V-Wave

Johnson & Johnson купит разработчика сердечно-сосудистых имплантатов V-Wave Johnson & Johnson покупает компанию V-Wave Ltd., сфокусированную на разработке инновационных методов лечения для пациентов с сердечной недостаточностью.
Бизнес
20 августа 2024 г. 18:15
Johnson & Johnson купит разработчика сердечно-сосудистых имплантатов V-Wave

Johnson & Johnson покупает компанию V-Wave Ltd., сфокусированную на разработке инновационных методов лечения для пациентов с сердечной недостаточностью.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба J&J.

Компания заплатит за V-Wave 600 млн долларов, а также до 1,1 млрд долларов после того, как сделка пройдет определенные регуляторные и коммерческие этапы.

После закрытия сделки V-Wave станет частью подразделения J&J в сфере медицинских технологий. Сделка, как ожидается, будет закрыта до конца 2024 года.

V-Wave является разработчиком технологии сердечно-сосудистых имплантатов, предназначенной конкретно для лечения сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса (HFrEF).

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